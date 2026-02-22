Tomás López Monreal Donará Parte de su Acervo a la Fototeca Pedro Valtierra

Presentará Fotos Inéditas de la Cantina El Gallito

Por Gabriel Rodríguez

El fotógrafo Tomás López Monreal donará parte de su archivo personal a la Fototeca Pedro Valtierra, relacionado con un libro que publicó con anterioridad, alusivo a la portada de la catedral zacatecana, consistente en la entrega de 30 fotografías de su propiedad que dan cuenta de los pormenores del histórico inmueble. López Monreal refirió que la entrega será realizada en breve a la Fototeca Pedro Valtierra “con fotografías mías no muy conocidas y que en su momento denominé ‘Cinceles de la gloria’ sobre la portada principal de Catedral”.

Las placas fueron expuestas en su momento en el patio principal de dicha fototeca como parte de un proyecto general, porque “Cinceles de la gloria” comprende la casi totalidad de la portada principal catedralicia en sus orígenes.

“Mi próxima donación a la Fototeca Pedro Valtierra no comprende la totalidad del proyecto, ya que únicamente se darán alrededor de 20 a 30 fotografías”, expresó el artista, quien añadió que en días próximos se realizará el procedimiento formal para realizar dicha donación. Por el momento, López Monreal refirió que sigue trabajando de cualquier manera esa obra a color, cuyo proceso fue aterrizado en el año de 1995 mediante la publicación en un libro sobre las portadas de catedral.

Asimismo, dijo que se halla ocupado en la elaboración de algunas exposiciones individuales próximas, a partir de fotografías sin tema específico como parte de “un trabajo realizado para mis amigos, con el fin de que se den cuenta de que yo sigo trabajando”.

Añadió que dentro de sus archivos analógicos encontró negativos relacionados con la cantina llamada El Gallito, que en su momento formó parte de una muestra muy exitosa, debido a que fue una de las cantinas tradicionales de la ciudad, muy selecta en su tiempo, y en la que “todavía se podía platicar”.

Esa cantina desapareció, pero su historia gráfica formará parte de una próxima muestra en la Casa Municipal de Cultura, y “sin duda que El Gallito enriquecerá la exhibición, ya que se trataba de un lugar muy popular, en el que podías platicar a gusto porque no te agredían con la música y además era muy lúgubre”.

López Monreal realizaría así un homenaje a ese histórico centro de reunión de parroquianos y que era célebre porque a él concurrían personas de todas las clases sociales y estaba dentro del Laberinto, cuando fue cerrado alrededor de los años 80.

“Hoy en Zacatecas, solamente quedan bares con puro ponchis-ponchis y la convivencia ya no es la misma”.