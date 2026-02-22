Vivienda Para el Bienestar es el Programa más Ambicioso en la Historia de México con 1.8 Millones de Viviendas en el Sexenio

Presidenta Claudia Sheinbaum Hace Entrega en Monclova, Coahuila

Informó que más de 5 millones de derechohabientes del Infonavit y 400 mil del Fovissste son beneficiados con descuentos y condonación de créditos impagables.

En Coahuila, la meta de vivienda incrementó de 19 mil a 65 mil para el cierre del sexenio.

Monclova, Coahuila.- En Monclova, Coahuila, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega de 60 de un total de 88 viviendas del desarrollo “Colinas de Santiago” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas en todo el país.

“La otra muy importante es este programa de Vivienda, se llama Vivienda para el Bienestar, ¿De qué se trata? Hay tres instituciones de gobierno que hacen vivienda: primero el Infonavit, para los derechohabientes del Seguro Social, la mayoría de los derechohabientes tienen Infonavit, hay que ser derechohabiente del Infonavit; segundo es el Fovissste, que es para todos los que somos trabajadores del Estado, para las maestras, para los maestros que tienen Fovissste; y el tercero es la Conavi, la Comisión Nacional de Vivienda, que es para los que no tienen derechohabiencia, para quienes no son del IMSS o del ISSSTE, sino que no tienen ninguna derechohabiencia, también estamos haciendo vivienda. Van a ser un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, es el programa de vivienda más ambicioso de toda la historia de México”, informó.

Destacó que como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar se realizaron cambios a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos impagables de personas que cubrieron hasta tres veces el valor de su vivienda y seguían debiendo, del cual suman más de 5 millones de familias beneficiadas del Infonavit y 400 mil más del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 738 viviendas en 10 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas y las 60 de este sábado en Coahuila.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, resaltó que en Coahuila se incrementó la meta de construcción de vivienda de 19 mil a 65 mil, de los cuales ya hay 10 proyectos con 9 mil 600 casas nuevas y se van a construir 26 mil más para que a finales de este año se llegue a 35 mil 600 viviendas, lo que representa más de la mitad de la meta sexenal.

Detalló que en este conjunto habitacional Infonavit Colinas de Santiago se construyen 88 viviendas que ya se colocaron en su totalidad y de las cuales hoy se entregan 60 a familias coahuilenses.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que el trabajo en equipo da mejores resultados y destacó la coordinación con el Infonavit para la entrega de este programa de Vivienda para el Bienestar. Además, reconoció la iniciativa de la Presidenta por impulsar el proyecto de Gas Coahuila para generar más empleos en la entidad y expresó la disposición del gobierno estatal para impulsarlo.

La beneficiaria del programa de Vivienda para el Bienestar, Erika Siller Espino, expresó su emoción por recibir su nueva casa y agradeció a la Presidenta por esta oportunidad de hacer realidad el sueño de obtener un patrimonio, a través de un proyecto que nunca se había visto antes.