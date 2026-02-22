Abren Apoyos Para Impulsar a Productores de Ganado, Abejas y Peces

Para Adquisición de Maquina, Equipo e Infraestructura

El apoyo estatal cubrirá hasta el 50 por ciento del costo de maquinaria y equipo, con un monto máximo de 50 mil pesos.

La convocatoria estará abierta del 16 de febrero al 27 de marzo; los detalles se pueden consultar en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

Para más información, comunicarse al 449 910 26 07.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes invita a quienes se dedican al cuidado y reproducción de ganado, abejas y peces, a participar en la convocatoria de apoyo para la adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura que les ayude a mejorar su producción.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), las y los productores pueden recibir un apoyo del 50 por ciento del costo de los equipos que necesiten, con un monto máximo de 50 mil pesos.

El programa se dirige a personas que crían vacas, borregos, cabras, cerdos, abejas, conejos o peces. Pueden participar desde pequeños productores, por ejemplo, quienes tengan al menos cinco colmenas, cinco cabezas de ganado bovino o 10 de ganado menor. En el caso de la acuicultura, es necesario contar con registro oficial y permiso vigente para el uso de agua.

Entre los apoyos que se pueden solicitar se encuentran equipos para ordeña, tanques enfriadores de leche, comederos y bebederos para ganado, abejas reinas y núcleos de abejas, así como equipamiento para la crianza de peces.

La convocatoria estará abierta del 16 de febrero al 27 de marzo. Los detalles pueden consultarse en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

Las solicitudes deben entregarse en la Dirección General de Ganadería de la Sedrae, ubicada en avenida Adolfo López Mateos No.1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens. Para más información, llamar al 449 910 26 07 de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.