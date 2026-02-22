Termina tu Primaria o Secundaria Gratis a tu Propio Ritmo

A Través del Inepja

El Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (Inepja) abre sus puertas a todas las personas mayores de 15 años que desean concluir su educación básica y mejorar sus oportunidades laborales, personales y familiares.

¿Qué puedes estudiar? Alfabetización, que es el programa dirigido a personas que desean aprender a leer, escribir y realizar operaciones básicas de matemáticas. También puedes cursar la primaria y secundaria, todo sin costo y con opciones flexibles para ti.

Lo mejor es que tú eliges el método que se adapte mejor a tu ritmo de vida: por módulos o niveles, avanzando paso a paso; o en un solo examen, si ya cuentas con los conocimientos necesarios.

El Inepja tiene 58 plazas comunitarias en todo el estado de Aguascalientes, donde encontrarás asesoría, materiales y acompañamiento gratuito para que logres tu meta educativa.

No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa tu edad, nunca es tarde para aprender y superarte.

Ubica la plaza comunitaria más cercana y da el primer paso hoy mismo: https://n9.cl/tdohp. Para más información, comunícate vía WhatsApp al 449 576 30 06 o por teléfono al 449 916 23 02.