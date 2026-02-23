Hay que Mantener Cautela Ante el Pecado de Poder Dañar a Otros: Obispo Noriega

“Se Trata de Tiempos muy Fuertes Para la Vida del Cristiano”

Por Gabriel Rodríguez

Durante la homilía dominical, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, llamó a los fieles a adoptar una actitud cautelosa ante el pecado de poder dañar a otros con sus actos y palabras. El purpurado aludió ante los fieles concentrados en Catedral los significados que el miércoles de ceniza tiene para los creyentes católicos y refirió que, cronológicamente hablando, Jesús habría sido conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio.

“El ungido pasó ahí 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre, entonces se le acercó el tentador y le dijo: ‘Si tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes’, a lo que Jesús le respondió: ‘no sólo de pan vivirá el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios’”.

Una y otra vez fue tentado el hijo de Dios por Satanás, pero el primero le contestó: “No tentarás al señor, tu Dios”.

O bien: “Retírate, Satanás, porque está escrito que adorarás al señor tu Dios y sólo a él adorarás.

“El diablo, incapaz de contener esa verdad, lo abandonó y luego se le acercaron los ángeles para servirle”.

Más adelante, monseñor Noriega Barceló habló a su feligresía y pidió a todos prepararse para la próxima Semana Santa “ya que se trata de tiempos muy fuertes para la vida del cristiano y para la humanidad, porque ustedes deben recordar todo el tiempo que somos polvo y al polvo habremos de volver”.

Hay, dijo el Obispo, invitaciones que debemos escuchar con el fin de saber que tenemos remedio, bástenos para ello “ser humildes, levantar la cabeza al cielo y saber que nuestros ojos algún día se van a cerrar”.

Citó de nuevo los 40 días que median entre el miércoles de ceniza y el inicio de la Semana Mayor “por lo que debemos dar oración, caridad, limosna y ayuno; escuchar la palabra de Dios dirigida a nosotros por medio de una aclamación especial para ser escuchados”.

Advirtió a todos los presentes que “Dios nos hizo para ser felices, para los goces del paraíso más allá de los mandatos y las tentaciones luego de que bajo el primer pecado, Adán y Eva entendieran que no podían ser dioses, lo que significa que cualquier decisión que tomemos en la vida tendrá siempre sus consecuencias”.

Ante los acontecimientos de violencia de este domingo en los alrededores de Jalisco, el Obispo dijo que “basta una chispa para incendiar vastas zonas por lo que pidió que entendamos la salvación propuesta por Pablo pues el nuevo Adán es Jesucristo, quien es el único que puede salvarnos ya que si por un hombre (Adán), llegó el pecado al mundo, también por un hombre (Jesús) llegó la salvación, pues para eso es la cuaresma como parte de un misterio pascual”.