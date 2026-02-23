Narcobloqueos en Siete Municipios; Atacan Tres Bancos del Bienestar

También Causan Daños en Tres Tiendas de Conveniencia

* Suspenden Clases en la Región sur del Estado

En reacción a la captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” en Jalisco, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron atentados en al menos 22 estados del país, y en Zacatecas, cometieron bloqueos carreteros robando vehículos y atacando y/o incendiando sucursales del Banco del Bienestar y tiendas de conveniencia.

De acuerdo con la información oficial, en siete municipios hubo narcobloqueos:

Juchipila,

Tlaltenango,

Jalpa,

Momax,

Tabasco

y Villanueva.

Se atacaron e incendiaron sucursales del Banco del Bienestar en:

Apozol,

Juchipila,

Moyahua,

Tabasco,

El Teúl de González Ortega,

Villa García,

Huanusco

y Jalpa.

Y tres tiendas de conveniencia, tres en Juchipila y una en Huanusco.

Mayoría de Actividades, “con Normalidad”

De acuerdo con lo informado por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la Mesa de Construcción de Paz en Zacatecas sesionó de manera permanente este domingo, por indicaciones del gobernador, para evaluar la situación derivada de los hechos registrados en Jalisco durante la mañana.

De acuerdo con los datos proporcionados por las instituciones que integran la Mesa, la mayoría de las actividades en el estado se desarrollaron con normalidad; sin embargo, se reportaron diversas reacciones violentas que fueron atendidas por las autoridades.

Bloqueos Carreteros

Se registraron bloqueos en los municipios de Juchipila, Tlaltenango, Jalpa, Momax, Tabasco y Villanueva. Estos incidentes fueron atendidos o se encuentran en proceso de atención por parte de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad.

Ataques e Incendios

De manera paralela, se reportaron ataques e incendios en sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de Apozol, Juchipila, Moyahua, Tabasco y El Teúl de González Ortega. Información complementaria confirmó que también resultaron afectadas sucursales en Villa García, Huanusco y Jalpa, además de tres tiendas de conveniencia en Juchipila y una más en Huanusco.

Especulación en Redes Sociales

Las autoridades pidieron a la población verificar las fuentes de información y evitar caer en rumores. Se aclaró que:

-El supuesto bloqueo en Monte Escobedo corresponde en realidad a un hecho ocurrido en Jalisco.

-El video que circula en redes sobre maquinaria pesada destruyendo una carretera no ha sido confirmado; patrullajes aéreos no localizaron evidencia de ello.

-El supuesto incendio en un restaurante de Moyahua es información falsa.

Suspenden Clases en la Región sur del Estado



La Secretaría de Educación, en coordinación con sindicatos y directivos escolares, informó que este lunes las clases en la región sur del estado, especialmente en municipios limítrofes con Jalisco, se realizarán vía remota. Asimismo, se estableció comunicación con la Universidad Autónoma de Zacatecas para que la comunidad universitaria tome medidas pertinentes.

Las autoridades recomendaron a la población evitar traslados innecesarios, especialmente en municipios colindantes con Jalisco y Aguascalientes, donde también se atienden situaciones complejas.

Llamado a la Calma

El Gobierno de Zacatecas reiteró que lo sucedido forma parte del proceso de pacificación nacional y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza dicho esfuerzo. Se comprometió a continuar informando de manera periódica para que la ciudadanía cuente con datos veraces y oportunos.

De manera extraoficial, se reforzó la seguridad de los centros penitenciarios en la entidad.