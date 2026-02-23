Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Apoyo Integral Para Impulsar el Campo y Generar Empleo

Een San Pedro, Coahuila, y La Laguna

Se comprometió a regresar en seis meses a Coahuila para dar continuidad a estos trabajos de impulso al campo y generación de empleos

Habrá una inversión histórica de 8 mil 600 mdp para garantizar el acceso de agua potable en Coahuila

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un apoyo integral para el municipio de San Pedro, Coahuila, y la Laguna, con el objetivo de impulsar el campo y generar empleos, esto tras encabezar la entrega de Programas para el Bienestar a las y los habitantes de dicha entidad.

“A partir de la próxima semana, de esta que viene, que se venga un equipo de Conagua y de la SADER: de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que conjuntamente atendamos de manera directa los problemas del campo y que veamos qué apoyos, si es necesaria sustitución de cultivos y qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo en toda esta zona que es muy necesaria”.

“El otro tema también, pues es el tema del empleo, entonces con ellos vamos a enviar a un equipo de la Secretaría de Economía, de Bienestar, para también ver el tema de los empleos en toda esta zona para que conjuntamente podamos trabajar por la Laguna y en particular por San Pedro”, anunció.

Agregó que se está dando continuidad al proyecto Agua Saludable para la Laguna que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo llevar agua potable a toda la región, que hoy se complementa con estrategias de distribución de agua a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar el vital líquido en el campo y todas las comunidades.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó la productiva gira que tuvo este fin de semana por Coahuila, la cual inició con un encuentro con familiares de los 65 mineros de Pasta de Conchos, con quienes reafirmó el compromiso de seguir buscando los restos de los 38 cuerpos que faltan por localizar; continuó en Monclova con la entrega del programa de Vivienda para el Bienestar, donde la meta estatal se triplicó al pasar de 26 mil a 80 mil viviendas; siguió con el arranque de obra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo, que será uno de los más grandes del país con 560 camas; y culminó este domingo con la entrega de Programas para el Bienestar en San Pedro.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que con los Programas para el Bienestar, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza y detalló que en Coahuila suman 70 mil las derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar, apoyo con el que la primera mandataria cumple su compromiso con las mujeres del país.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó acciones como la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la Pensión Mujeres Bienestar y la construcción de los Centros LIBRE para que las mujeres cuenten con espacios de desarrollo y alejados de la violencia.

El director general de la CONAGUA, Efraín Morales López, informó que la inversión histórica en Coahuila para obras de agua potable asciende a 8 mil 600 millones de pesos (mdp), de los cuales más de 7 mil 300 mdp son para la tecnificación del campo en 29 mil hectáreas y mil 300 mdp para la construcción de redes troncales para duplicar el abasto de agua potable y garantizar que llegue a todas las comunidades del estado.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, agradeció el apoyo de la Presidenta de México y afirmó que lo más importante de esta gira fue privilegiar el trabajo en equipo y unidad para atender temas como la escasez de agua potable, el apoyo al campo y el empleo.

La derechohabiente María de Jesús Carrillo Luna, no sólo agradeció a la Presidenta por los múltiples Programas para el Bienestar que llevó a Coahuila, sino también por su liderazgo, por su capacidad de tomar decisiones, su ejemplo que inspira confianza y por impulsar un impacto positivo en el país.