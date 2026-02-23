PT y PV Deben Flexibilizar sus Demandas Para la Reforma Electoral: Narro Céspedes

“Que Desarrollen Propuestas Progresistas y no Defiendan Intereses Particulares”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, anunció una semana complicada, “ríspida”, en el seno del Congreso federal a causa de la discusión de la nueva reforma electoral, en la que, dijo, “los partidos pequeños tendrían que avenirse para comprender que deben 􀃀exibilizar sus peticiones”.

Narro Céspedes dijo que será a más tardar este martes 24 de febrero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum haría llegar a San Lázaro el paquete completo para su discusión y aprobación de la reforma en materia electoral y admitió que “los partidos políticos del Trabajo (PT) y Verde (PV) deberán 􀃀exibilizar sus demandas si es que quieren lograr acuerdos”.

Lo anterior, precisó, “va en el sentido de no anteponer intereses particulares sino el interés general, ya que es una reforma de suma importancia que busca sobre todo la austeridad republicana”.

“Debemos entender que los partidos, sujetos de interés público, deben adherirse a esta estrategia política para tener más economía en el proceso de las elecciones y que los candidatos tengan más contacto con la población”.

A lo anterior, añadió que “los actuales políticos tienen predilección por el desarrollo de estrategias basadas en condiciones mediáticas y a partir de encuestas patito que manejan la percepción de que van ganando a partir de difundirlas en redes sociales por medio de billetazos”.

Sin embargo, dijo que los tiempos actuales, requieren, fuera de ello, el desarrollo de un trabajo claro en el campo, que sea cercano a la gente, al pueblo.

“De lo que se trata es de que los actores políticos se vean obligados a ir con la gente y estén cerca de la gente, la escuchen y representen el interés real de los ciudadanos, de los zacatecanos y mexicanos”.

Derivado de ello, añadió que Morena demanda acotar las representaciones plurinominales y pasar de una transición a otra, con el fin de que “el monopolio de la política ya no se encuentre en manos de los candidatos a partir del uso de los recursos públicos, sino que éste caiga en manos ciudadanas”.

A ello sumó que la presidenta debe plantear una propuesta electoral de cambios que no permita, al final que “todo siga igual, cuando se trata justamente de que los partidos de centro izquierda: Morena, Verde y PT desarrollen propuestas progresistas y no aquellas que preconizan sus propios intereses particulares”.