Zacatecas Debe Aprender a Moverse a Nivel Internacional Para Atraer Inversiones: Puente

“Nada más nos Falta un Buen Gobernador”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de felicitar a Arturo Nahle a causa de su reingreso a la política de la localidad, al confirmar su afiliación al PRI, el legislador federal por el Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas, dijo que ciertamente “a Zacatecas le urgen inversiones y capacidad de atracción de las mismas, por lo que yo sería el indicado para lograrlo si llego a ser gobernador”. Puente Salas refirió lo anterior, derivado de las críticas del atraso de Zacatecas en materia económica, social y política, “por lo que de manera próxima daré a conocer mi plan para el estado”.

Advirtió que no es cierto que en Zacatecas “no haya parques industriales, sino que hay muchos, pero se encontrarían desaprovechados pero lo que debemos atraer inversiones, nos urgen, pero por ello, deberíamos salir al exterior a vender el estado, en el buen término de la palabra”, dijo.

Citó que no se ha visto por ningún lado a ningún operador político, capaz de entablar contactos con los empresarios del extranjero y puso el ejemplo de su amigo, el guanajuatense Julio di Bella Roldán, “quien es presidente del Bajío Network en Europa y otras partes del mundo, al lado de San Luis, Jalisco y otros estados, cuya misión es buscar aliados que participen en calidad de inversionistas para atraer ingresos a Zacatecas”.

Sin embargo, dijo que para lograr lo anterior, “Zacatecas debería aprender a moverse a nivel internacional con inteligencia y capacidad porque desde aquí sentados no vamos a lograr nada, sino que, desde la propia legislación del estado debemos propiciar los incentivos que nos permitan competir con otros estados como San Luis Potosí, que es capaz de generar incentivos para atraer empresas y por ende mayor riqueza a sus ciudadanos”.

Asimismo, señaló que “Zacatecas es hermoso, pero está muy desaprovechado por lo que debería ser referente turístico mundial; creo que lo vamos a lograr, aunque para ello nos urge el desarrollo de políticas públicas que beneficien a nuestra gente sin olvidar la importancia de los capitales extranjeros en el hecho”.

Finalmente y a pregunta expresa sobre su proyecto para el desarrollo de ese tipo de argumentos, Carlos Puente afirmó: “Hay que incrustarnos en donde está el desarrollo, como lo han logrado, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y San Luis; nada más nos falta un buen gobernador, un gobernador que conozca a la gente del dinero y que nos lleve a otro nivel y ése soy yo”, completó.