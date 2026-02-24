Cómo Cuidar la Salud Mental en Tiempos de Crisis

Especialistas Emiten Recomendaciones Para Niñas, Niños y Adultos

El estrés, la ansiedad y el pánico son sentimientos válidos y comunes que pueden llegar a sentirse durante periodos cortos o largos de violencia, incertidumbre e inseguridad. Tras los últimos hechos de violencia registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como en otros municipios pertenecientes al estado de Jalisco, especialistas en salud pertenecientes al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) emitieron recomendaciones, consejos y actividades en pro de la salud mental de infancias y personas adultas.

La doctora Norma Alicia Ruvalcaba Romero, Directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud, identificó a niñas, niños y adolescentes como población vulnerable y víctimas fáciles del estrés y la ansiedad, debido a la sobreexposición que tienen a las redes sociales y la tecnología, lo que puede propiciar estímulos negativos que afectan directamente su salud mental.

“Es importante que los adultos seamos un agente mediador entre lo que está sucediendo y cómo se está sintiendo el niño o la niña, justamente para mitigar el efecto que pueden llegar a tener este tipo de noticias en ellos y ellas. No hay que minimizar la situación, pero sí hablarles desde su nivel de entendimiento, entender cómo ellos perciben la situación y de ahí partir”, dijo.

Para identificar si los infantes están siendo invadidos con sentimientos de estrés o ansiedad, la doctora Ruvalcaba Romero recomendó ser observadores con sus cambios de humor y de rutina: irritabilidad, cansancio prolongado, insomnio, cambios en la dieta (comer poco o comer en exceso) suelen ser algunos de los primeros síntomas.

“Es vital que los adultos sepan que ante estas situaciones es normal experimentar miedo, angustia, pero también hay que mirar qué otras emociones están ahí en los niños y niñas, para poder hacer el manejo adecuado de las mismas. Es de vital importancia que el adulto se vuelva este espacio seguro que se requiere para que ellos puedan mitigar esta información y estos sentimientos”, agregó la doctora Norma Alicia.

Entre las recomendaciones para evitar pensamientos intrusivos y dañinos en las infancias, la doctora sugirió: establecer canal abierto de comunicación entre adultos y menores; identificar qué hace sentir seguro a aquella persona a nuestro cargo (consuelo físico, emocional, etcétera); continuar con los aspectos básicos de la rutina (comer a la misma hora, realizar las actividades del hogar con regularidad); realizar actividades lúdicas y de acercamiento familiar; entre otras.

“Hay que hacerle saber que juntos y juntas somos ese espacio seguro, también que sean conscientes de que hay otras personas que están abordando la misma situación para que poco a poco restablezcamos la calma. Es vital aprovechar también las circunstancias de estar en casa para hacer actividades lúdicas que favorezcan la cohesión social y el acercamiento con nuestros niños y niñas”, mencionó.

Pasos para combatir la ansiedad y el estrés

En el caso de los adultos y población en general, el doctor, Saúl Ramírez De Los Santos, Jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS, emitió siete recomendaciones para reducir o evitar la ansiedad y el estrés derivado de esta situación:

Mantener segura nuestra integridad física.

Practicar ejercicios de respiración, generando exhalaciones e inhalaciones profundas y prolongadas.

Poner límite a nuestro consumo de noticias y redes sociales, establecer tiempo para mantenernos informados sin sobreexponerse al contenido violento e informarse solo mediante medios oficiales.

Mantener la rutina y la cotidianidad: Respetar horarios de comida, de sueño y de recreación.

Procurar un buen hábito de sueño: No consumir cafeína, alcohol o redes sociales mínimo una hora antes de dormir.

Evitar el aislamiento social: Mantenerse en comunicación con seres queridos, familiares y amigos, ya sea de manera presencial (con aquellos con quienes se comparte vivienda) o de manera virtual.

No tomar decisiones importantes en estos momentos y evitar a toda costa el mantenerse sedado mediante alcohol u otras drogas.

“Este tipo de eventos impacta de manera enorme pues genera riesgo o una amenaza para nuestra seguridad física, ya que observamos actos de violencia, generando alerta e hipervigilancia, afectando también nuestra regulación emocional básica, nuestro estilo de vida, estado de ánimo y de conducta. Es necesario conocer que estas reacciones emocionales y psicológicas son completamente normales, la situación no lo es, pero nuestro sentir sí”, agregó el doctor De Los Santos.

Ante cualquier emergencia o consulta psicología, el CUCS pone a disposición su cuenta de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100086307672917 e invita a la población a llamar al 075 (Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones) en caso de cualquier malestar emocional, crisis de estrés o ansiedad o cualquier apoyo psicológico necesario.