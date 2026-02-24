Con el Operativo Contra “El Mencho”, el Estado Demostró su Fortaleza: Medina

“Fue una de las más Grandes Acciones y la más Efectiva”

Por Gabriel Rodríguez José

Luis Medina Lizalde “El Oso” afirmó que las labores de seguridad, emprendidas por el Ejército y la Guardia Nacional de México el pasado domingo fueron todo un éxito y que dentro de ellas ciertamente tomaron parte fuerzas de apoyo de Estados Unidos, evento durante el cual fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Medina Lizalde dijo que la participación de México con el Ejército estadounidense se dio a partir de las necesidades conjuntas de intercambiar información e inteligencia, suscrita en convenios rutinarios.

“Todo lo demás, forma parte del colonialismo mental de muchas personas que desde México no reconocen la capacidad que tiene el propio Estado mexicano a enfrentar enemigos de esas dimensiones”.

De la misma manera, “El Oso” Medina refirió que, a raíz de esos hechos, “el Estado mexicano cuenta con una fortaleza, de la que se carecía hasta hace poco tiempo derivado del hecho de compartir esos actos de inteligencia entre ambas naciones”.

Sin embargo, admitió que se dieron 252 bloqueos en distintos puntos carreteros y centros urbanos, en respuesta al evento, “pero debo decir que, de cualquier manera, el Estado mexicano demostró su capacidad para evidenciar la fortaleza de sus cuarteles armados en territorio nacional, con el fin de neutralizar los efectos de ese tipo de reacciones de la delincuencia, tan pronto como se supo de los hechos”.

“Los eventos del pasado domingo dan cuenta de una de las acciones más grandes que recuerde yo, así como la más efectiva, lo que le da fortaleza al Estado mexicano en un momento en que, cuando se habla del narco, en realidad la derecha quiere usar ese sustantivo como un pretexto para que Estados Unidos intervenga en México, lo que significa una victoria estratégica a largo plazo”.

Pidió recordar que en el mundo actual, “solamente hoy dos organizaciones más poderosas que la del ‘Mencho’, que son la mafia rusa y las chino-japonesas ya que ese delincuente tiene ramificaciones en 60 países y está presente en las 50 entidades de la Unión Americana”.

Sin duda, dijo “El Oso”, “luego de haber eliminado a la cabeza, vendrán muchas severas etapas de ajuste de cuentas en disputa por la sucesión en un instante en que se trataría de evitar se reagrupen o recompongan esas redes criminales”.

“No lo digo solamente del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que se trata de una victoria de gran envergadura del Estado mexicano siempre y cuando los gringos cumplan su tarea, ya que más de 80 por ciento del arsenal encontrado en manos de los detenidos, fue comprado en Estados Unidos”.