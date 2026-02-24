Encuentro con Clubes Rotarios de Suecia Impulsa Cooperación Social y Cultural en Zacatecas

Feb 24, 2026 | Local

Durante la reunión, el alcalde reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener canales de diálogo permanentes con organizaciones internacionales comprometidas con la educación

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, junto con la síndico municipal Wendy Valdez Organista y el secretario de Gobierno Erick Muñoz, dio la bienvenida a integrantes de clubes afiliados a Rotary International provenientes de Suecia, durante un encuentro institucional celebrado en la capital del estado.

En la reunión se resaltó el valor histórico, cultural y turístico de Zacatecas, así como su creciente proyección internacional como destino de intercambio académico, social y cultural.

En su mensaje, el alcalde subrayó que la visita de los rotarios fortalece los lazos de cooperación entre comunidades y fomenta el diálogo entre organizaciones civiles y gobiernos locales. Señaló que la capital zacatecana es reconocida por su riqueza patrimonial y por el esfuerzo de generaciones que han preservado su legado arquitectónico y cultural.

“Es un honor recibirlos en esta ciudad histórica, con un gran futuro y reconocimiento internacional”, expresó el presidente municipal, al recordar que el nombramiento otorgado por la UNESCO confirma el valor universal del patrimonio local y la responsabilidad compartida de conservarlo.

Miguel Varela enfatizó que encuentros de esta naturaleza permiten compartir experiencias en áreas como el desarrollo comunitario, la promoción cultural, el turismo responsable y la cooperación internacional. Añadió que la presencia de visitantes extranjeros refleja la confianza en la ciudad y abre nuevas oportunidades de colaboración en proyectos sociales impulsados por asociaciones civiles y autoridades municipales.

Durante la reunión, el alcalde reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener canales de diálogo permanentes con organizaciones internacionales comprometidas con la educación, la cultura y el desarrollo social. Indicó que Zacatecas seguirá promoviendo acciones que fortalezcan su proyección global sin perder su identidad histórica.

Finalmente, el presidente municipal agradeció la visita de los representantes rotarios y los invitó a continuar difundiendo la riqueza cultural de la ciudad en sus países de origen, confiando en que este encuentro marque el inicio de futuras colaboraciones que beneficien tanto a la comunidad local como a sus aliados internacionales.