Encuentro con Clubes Rotarios de Suecia Impulsa Cooperación Social y Cultural en Zacatecas

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, junto con la síndico municipal Wendy Valdez Organista y el secretario de Gobierno Erick Muñoz, dio la bienvenida a integrantes de clubes afiliados a Rotary International provenientes de Suecia, durante un encuentro institucional celebrado en la capital del estado.

En la reunión se resaltó el valor histórico, cultural y turístico de Zacatecas, así como su creciente proyección internacional como destino de intercambio académico, social y cultural.

En su mensaje, el alcalde subrayó que la visita de los rotarios fortalece los lazos de cooperación entre comunidades y fomenta el diálogo entre organizaciones civiles y gobiernos locales. Señaló que la capital zacatecana es reconocida por su riqueza patrimonial y por el esfuerzo de generaciones que han preservado su legado arquitectónico y cultural.

“Es un honor recibirlos en esta ciudad histórica, con un gran futuro y reconocimiento internacional”, expresó el presidente municipal, al recordar que el nombramiento otorgado por la UNESCO confirma el valor universal del patrimonio local y la responsabilidad compartida de conservarlo.

Miguel Varela enfatizó que encuentros de esta naturaleza permiten compartir experiencias en áreas como el desarrollo comunitario, la promoción cultural, el turismo responsable y la cooperación internacional. Añadió que la presencia de visitantes extranjeros refleja la confianza en la ciudad y abre nuevas oportunidades de colaboración en proyectos sociales impulsados por asociaciones civiles y autoridades municipales.

Durante la reunión, el alcalde reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener canales de diálogo permanentes con organizaciones internacionales comprometidas con la educación, la cultura y el desarrollo social. Indicó que Zacatecas seguirá promoviendo acciones que fortalezcan su proyección global sin perder su identidad histórica.

Finalmente, el presidente municipal agradeció la visita de los representantes rotarios y los invitó a continuar difundiendo la riqueza cultural de la ciudad en sus países de origen, confiando en que este encuentro marque el inicio de futuras colaboraciones que beneficien tanto a la comunidad local como a sus aliados internacionales.