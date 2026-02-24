Inicia Ayuntamiento Rehabilitación del Jardín de la Madre Para Recuperar su Imagen

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, dio inicio a los trabajos de rehabilitación del Jardín Morelos, conocido como Jardín de la Madre, con el objetivo de recuperar este espacio público emblemático del Centro Histórico y reforzar las condiciones de seguridad para peatones y visitantes.

La directora general de Calidad de Vida y Servicios Públicos, Lupita Flores, informó que las labores comenzaron en la zona donde previamente se registró la caída de un árbol, lo que provocó afectaciones en la balaustrada y parte de la infraestructura del jardín. Explicó que la intervención se realizó tras concluir la dictaminación del seguro que protege los monumentos y zonas históricas de la ciudad, lo que permitió liberar los recursos correspondientes para iniciar la rehabilitación.

La funcionaria mencionó que en las próximas semanas se iniciarán trabajos adicionales para rehabilitar el portal principal y la barda perimetral, estructuras que también resultaron dañadas por percances viales. Detalló que la restauración se ejecuta mediante una empresa privada contratada por la aseguradora responsable, proceso que requiere tiempo debido a los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para validar los daños y autorizar la intervención.

Asimismo, señaló que el municipio trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para garantizar que las obras respeten el valor histórico del espacio y permitan recuperar integralmente el jardín. Añadió que las otras áreas afectadas continúan en revisión con autoridades y personas involucradas en los percances, a fin de lograr acuerdos que faciliten su restauración.

Como medida preventiva, se colocaron bolardos en el tramo más impactado, ubicado en la salida hacia la Alameda, con el propósito de resguardar la vida de las personas, ordenar la circulación y evitar futuros accidentes que puedan afectar este patrimonio urbano.

Lupita Flores subrayó que estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde Miguel Varela y realizó un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del patrimonio urbano y de los elementos que dan identidad a la ciudad, promoviendo una cultura de responsabilidad y respeto por los espacios públicos.

“Queremos pedirle a todas y todos que salgan a divertirse, pero con responsabilidad; que si toman no manejen, para que cuiden su vida, la de los demás y los elementos emblemáticos de nuestra capital”, remató.