La Capital Suma Esfuerzos Entre Niveles de Gobierno Para Rehabilitación de Fachadas

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, participa activamente en las mesas de trabajo estratégicas que se han dado en agenda permanente de colaboración con el Gobierno del Estado y la Federación.

Esta sinergia tiene como objetivo principal el inicio de los trabajos de rehabilitación de fachadas en el primer cuadro de la ciudad, asegurando que la distinción de Patrimonio Mundial que ostenta nuestra capital se traduzca en una imagen urbana digna y preservada para las futuras generaciones.

En estos ejercicios de planeación operativa, Carlos Emilio Ramírez, titular de Desarrollo Urbano, y Luis Maldonado, de Infraestructura y Obras Públicas, sumaron la capacidad técnica del municipio a la experiencia del Centro INAH Zacatecas, representado por su director, el arquitecto Raúl Pacheco Pérez.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas del Estado aportó la estructura de sus áreas clave a través de la arquitecta Paola Zapata, la doctora Silvia Sánchez y la maestra Paola Palacios.

Al mantener estas reuniones de seguimiento, las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizan que cada intervención en las fincas históricas cuente con el rigor técnico y el respaldo jurídico necesario para proteger la esencia arquitectónica de la capital.

La visión del alcalde Miguel Varela ha sido parte fundamental de este esfuerzo conjunto, pues desde el primer día de su administración ha mantenido la firme convicción de colaborar activamente con todas las instancias gubernamentales para sumar en beneficio de las familias zacatecanas.

Varela ha destacado que la protección de nuestra riqueza histórica es una responsabilidad compartida que requiere de una voluntad política de los tres niveles.

Al participar en estas acciones de rescate y conservación, el Ayuntamiento de Zacatecas se posiciona como un facilitador del desarrollo, demostrando que el trabajo en unidad es la herramienta más eficaz para fortalecer el orgullo de vivir en una ciudad que es herencia de la humanidad.