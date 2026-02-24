Se Reforzará Estrategia de Seguridad en Municipios Colindantes con Jalisco: DMA

Persisten Debilidades en Policías Municipales, Reconoce

Por Miguel Alvarado Valle

Tras los hechos violentos registrados este domingo en la zona sur del estado, derivados de los operativos implementados en el estado vecino de Jalisco donde fue abatido “El Mencho”, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad en los municipios colindantes con esa entidad.

El mandatario expresó su solidaridad y condolencias por las pérdidas humanas y afirmó que, por tal motivo, se hace necesario fortalecer la estrategia de paz tanto en el país como en el estado: “La estrategia de paz debe mantenerse con mucha firmeza y no debe variar”.

Sostuvo que los hechos ocurridos en Zacatecas son re􀃀ejo de la vulnerabilidad que presentan algunos municipios, particularmente aquellos ubicados en zonas limítrofes. Apuntó que persisten debilidades en diversas corporaciones municipales, lo que hace indispensable fortalecerlas en equipamiento, capacitación, disciplina y compromiso institucional, “no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir evaluado el fortalecimiento de las corporaciones municipales”.

En ese sentido, adelantó que se insistirá en el fortalecimiento de los operativos regionales y se trabajará en la consolidación de nuevas bases de seguridad, como la proyectada en el municipio de Tabasco, además de concluir infraestructura estratégica como el centro de adiestramiento en El Jagüey, en Villanueva.

El mandatario estatal también anunció la contratación de entre 50 y 100 nuevos elementos para la Policía Estatal, pese a que, aseguró, Zacatecas ha logrado superar el déficit en esta corporación . Sin embargo, explicó que actualmente el estado asume labores de seguridad en 28 municipios mediante convenios y de la nueva ley de seguridad nacional, pero subrayó que lo correcto es que cada ayuntamiento cuente con una policía fortalecida.

Señaló que cuando inició su administración había alrededor de 800 policías municipales, cifra que hoy ronda los mil 100, aunque la necesidad real supera los dos mil efectivos. Finalmente, Monreal Ávila hizo un llamado a cerrar filas con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum y a evitar la difusión de información falsa que, dijo, genera temor e incertidumbre entre la población.