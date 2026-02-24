Se Fortalece el Operativo Blindaje Aguascalientes en el Estado

Intensifican Recorridos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) informa que se ha reforzado el Operativo “Blindaje Aguascalientes” en los límites de la entidad, así como en las cinco Puertas de Seguridad y en carreteras estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

El titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, señaló que integrantes de la SSPE, en coordinación con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales, intensifican los recorridos en terracerías, brechas, calles y comunidades, especialmente en las zonas colindantes con Jalisco y Zacatecas. De manera complementaria, se mantiene monitoreo permanente a través de las cámaras conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), además de los sobrevuelos del helicóptero Fuerza Uno.

Asimismo, se reforzó la vigilancia en las principales vías de comunicación, particularmente en las carreteras 45 norte y sur, 70 oriente y poniente, así como en la 71 poniente y nororiente, en coordinación con autoridades de Zacatecas y Jalisco.

Martínez Romo reiteró el compromiso de la SSPE de trabajar de manera permanente y coordinada con las fuerzas federales para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las y los aguascalentenses.