Tere Jiménez Dispone Apoyo Para Aguascalentenses Fuera del Estado

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, informó que se trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar apoyo a las y los aguascalentenses que se encuentran fuera de la entidad y requieren asistencia para su regreso seguro.

En coordinación con el Ejército Mexicano, se habilitó el número 449 329 16 84 para brindar atención y orientación a las familias que lo necesiten; asimismo, pueden comunicarse al 449 910 20 15 de la Secretaría General de Gobierno para recibir orientación, o al número de emergencias 911.

Asimismo, señaló que, en colaboración con el presidente municipal de Jesús María, César Medina, se pone a disposición el número 449 225 17 92 para las y los habitantes de ese municipio que requieran apoyo.

La gobernadora reiteró su respaldo a las y los deportistas que salieron a representar a Aguascalientes este fin de semana, a quienes se les brinda acompañamiento para facilitar su retorno seguro a la entidad.

Finalmente, invitó a quienes tengan previsto viajar a descargar la aplicación “Emergencia Carretera”, herramienta conectada al Centro de Comando C5i, que permite solicitar auxilio en cualquier punto del país, incluso en zonas con baja señal. Esta aplicación funciona a nivel nacional mediante la coordinación con los C5i de otras entidades, lo que garantiza atención oportuna en caso de emergencias fuera de Aguascalientes.