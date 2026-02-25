Gobierno de Miguel Varela Continúa Llevando Obra Pública a las Colonias

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, inauguró la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Uxmal, ubicada en la colonia González Ortega, como parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las familias de la capital.

Durante el acto protocolario, el alcalde subrayó que esta obra responde a las solicitudes planteadas por vecinas y vecinos, y destacó que la pavimentación con concreto hidráulico permite contar con vialidades más duraderas, seguras y funcionales, contribuyendo a una mejor movilidad y a un entorno urbano más ordenado.

La obra consistió en la construcción de pavimento hidráulico en esta vialidad, con una inversión de 745 mil 561 pesos, beneficiando directamente a alrededor de 300 habitantes de la colonia González Ortega.

Miguel Varela reiteró que su administración continuará impulsando obras en colonias y comunidades que durante años permanecieron rezagadas, priorizando proyectos que impacten directamente en la vida diaria de las familias.

“Cada obra que entregamos representa mejores condiciones de seguridad, movilidad y desarrollo para nuestra ciudad. Seguiremos trabajando con cercanía a la gente para transformar nuestras colonias”, expresó el edil.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su visión de construir una capital con infraestructura digna, servicios eficientes y espacios que favorezcan el desarrollo comunitario. La administración encabezada por Miguel Varela continuará impulsando obras que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, fortaleciendo la confianza social y consolidando un Zacatecas con mejores condiciones para vivir.

Durante el evento el presidente municipal estuvo acompañado por la síndico del municipio, Wendy Valdez Organista; la directora general de Solidaridad y Desarrollo Humano, Nancy Espinoza; el secretario de Seguridad Pública, Gustavo Serrano; el secretario general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado Moreno; la directora general de Turismo, Berenice Villagrana; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, Georgina Arce; el director de Comunicación y Vocería del Ayuntamiento, Raymundo Moreno, así como los regidores Reginaldo Ávila y Óscar Contreras.