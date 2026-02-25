Gobierno Zacatecano, Incapaz de Coordinar Maniobras Para Contener Violencia: PRI

Perdió Contacto con Alcaldes y Alcaldesas, Asegura Peña

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, líder estatal del PRI y diputado local por ese partido dijo que, lejos de que el Gobierno del Estado de Zacatecas “desarrollara una labor integral en la contención de los brotes de violencia, desatados luego de la detención y muerte del líder del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), Nemesio Oseguera, las autoridades zacatecanas optaron por perder contacto con los alcaldes y alcaldesas en medio de un caos generalizado”.

Encima de ello, las policías de todas esas localidades evidenciaron la carencia de recursos para frenar los eventos al sobrevenir una crisis regional que, según dijo. supera las 96 horas posteriores a los hechos.

El líder estatal priísta lamentó que en Zacatecas “no haya la mínima capacidad de coordinación estrecha para trabajar de la mano de las autoridades federales, luego de los estallidos de violencia, que persisten al menos cuatro días después de generarse connatos violentos en diversos puntos del estado”.

“El partido político gobernante, no pudo, ni siquiera, desarrollar una labor cercana con sus presidentas y presidentes municipales porque quedó en evidencia que las fuerzas policiacas no cuentan con las herramientas mínimas necesarias como para poder haber enfrentado y enfrentar todavía en estos momentos una situación así”, subrayó.

Explicó que Zacatecas debió desarrollar una estrategia de seguridad, bajo la conducción de las fuerzas federales: “No especularé sobre cuales pudieron ser las líneas de acción dictadas al respecto por el gobierno de Zacatecas, lo que puedo decir es que yo mismo estuve enterado, durante el desarrollo de ese proceso, de todos los problemas que éste generó, indistintamente de colores políticos, en los cañones de Juchipila y Tlaltenango”.

Peña Badillo dijo que en reciente reunión digital entre las dirigencias estatales y federal del PRI, con el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, se refirió al desarrollo de esas acciones, desde la perspectiva federal, como la de una labor o labores faltas de coordinación ya que, “se cree que fue una decisión realizada bajo la secrecía del propio Estado [sic] mexicano”.

A ello sumó que “el México que Morena ha prometido no termina de llegar para todos los mexicanos y, mientras que en Zacatecas se habla mucho de paz, los hechos muestran lo contrario a causa de que hubo aquí decenas de familias que cruzaron por el pánico con comercios, escuelas y hospitales cerrados y carreteras bloqueadas lo que nos dice que vivimos una terrible realidad media semana después”.

“Lamento que a menos de dos meses que inicie el Campeonato Mundial de Futbol, con las consecuentes derramas económicas que eso representaría para la salud de las finanzas nacionales y de que debiera haber tranquilidad para vivir un evento de clase mundial, los organizadores del resto del mundo se preguntan si México cuenta con las condiciones idóneas para ello”.