Promueve INMUZAI Comunicación Incluyente en el Ayuntamiento Para Erradicar Estereotipos de Género

Con el objetivo de promover una comunicación respetuosa, equitativa y libre de estereotipos, el Ayuntamiento capitalino llevó a cabo el taller titulado “Lenguaje incluyente, inclusivo y no sexista”, dirigido a personal de distintas áreas de la administración municipal, con la finalidad de concientizar y erradicar prácticas de escritura y habla que reproducen estereotipos de género.

La actividad fue organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, encabezado por su directora, Georgia Arce, quien destacó que el lenguaje no sólo comunica ideas, sino que también refleja estructuras sociales, por lo que su transformación resulta fundamental para avanzar hacia la igualdad sustantiva dentro del servicio público.

El taller fue impartido por la maestra María Luisa Sosa de la Torre, activista feminista e integrante de la organización Olimpia de Gouges. Durante su exposición subrayó que el lenguaje incluyente busca dar visibilidad y valor a todas las personas, evitando el uso del genérico masculino tanto en la escritura como en la comunicación cotidiana, una práctica históricamente arraigada que invisibiliza a las mujeres y vulnera sus derechos.

Explicó que el uso de un lenguaje incluyente no sólo responde a una demanda social, sino también a un marco normativo vigente que impulsa a las instituciones públicas a visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en la comunicación oficial, cuya permanencia escrita contribuye a generar cambios culturales de largo plazo.

Durante el taller estuvo presente la Síndica Municipal, Wendy Valdez Organista, así como directoras, directores, trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, quienes participaron en ejercicios prácticos y reflexiones sobre el impacto del lenguaje en la cultura institucional.

Asimismo, se destacó el respaldo de las autoridades municipales para impulsar la transversalización de la perspectiva de género en el Ayuntamiento, reconociendo que estas acciones permiten avanzar hacia una administración más justa, incluyente y congruente con los principios de igualdad.

Con este tipo de capacitaciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de consolidar un servicio público profesional y sensible, convencido de que transformar la manera en que se comunica también contribuye a transformar la manera en que se gobierna y se reconoce a todas las personas.