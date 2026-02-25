Zacatecas Capital se une al Programa Nacional de Vivienda; se Construirán Entre mil y mil 200 Casas

El Municipio Aportará los Terrenos: Valdez Organista

Por Gabriel Rodríguez

Wendy Guadalupe Valdez Organista, síndico municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, precisó que se analizan los pormenores a partir de los cuales serían construidas alrededor de mil a mil 200 nuevas viviendas por parte de la alcaldía a un costo de 650 mil pesos cada una, dirigidas a las personas de escasos recursos que habitan en la demarcación, acorde con lo que en meses pasados concertaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el alcalde capitalino, Miguel Varela.

Valdez Organista dijo que debido a las gestiones del alcalde Varela Pinedo en encuentro con la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, en Aguascalientes, el alcalde solicitó a la presidenta que Zacatecas formara parte del Programa Nacional de Vivienda, instrumentado por ella misma.

“La semana pasada estuvo en la alcaldía zacatecana personal de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes nos indicaron que, por instrucciones de Sheinbaum Pardo, Zacatecas capital va a participar dentro de ese proyecto”.

Los integrantes de dicha comisión expresaron a Wendy Valdez que, en cifras oficiales, habría al respecto una inversión aproximada por 600 millones de pesos dirigidos al respecto para construir esas viviendas. Las viviendas se destinarán a los sectores que ganan hasta dos salarios mínimos, pensando en no exceder el pago mensual por la adquisición de esas casas y que no suba de precio al establecido de principio.

Zacatecas capital realizaría la aportación de los terrenos en los que se construirían esas viviendas, posiblemente ubicadas en el área de La Escondida, que es donde la capital cuenta con reservas territoriales.

Para ello existe una extensión de 7.5 hectáreas y cada una de las casas contará con sala-comedor, cocineta, baño completo y de dos a tres recámaras acorde con la licitación, pero se ignora la superficie total de cada una.

“Irían dirigidas a todos aquellos sectores que, a causa de los altos costos que en los fraccionamientos tienen muchas de las casas-habitación que, en algunos de los casos quintuplican el precio de 650 mil pesos, al costo que nos propuso Conavi sería más sencillo para nuestros pobladores el adquirirlas” Ella misma aclaró que “esas casas no se emplearían para favorecer a los votantes pobres del Partido Acción Nacional (PAN), sino que habrá de manera previa un registro federal para que participen los interesados, previa auscultación socieconómica de los interesados; la presidenta atendió muy bien a Miguel, por lo que las labores comenzarían en junio o julio con las consecuentes licitaciones”.