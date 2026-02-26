Alcaldes de Sombrerete, Miguel Auza y Juan Aldama Metieron a Coyotes en el Acopio de Frijol: Faustino Adame

En Complicidad con el Diputado Chuy Padilla, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, coordinador agrario del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), denunció que el caos en el acopio de frijol no solamente continúa, sino que se ha multiplicado y, en ello, hay involucrados funcionarios de gobierno estatal, alcaldes y hasta productores de alto nivel. Eso significa que “faltan muchos produc- tores a los que se debería haber comprado parte de las 80 mil toneladas que se les iban a adquirir”.

Ante esto, los campesinos del FPLZ demandan la realización de una auditoría por el grano que se adquirió y por lo que ingresaron los coyotes y adláteres, “otra gente”, que los ha perjudicado.

Asimismo, indicó que, tal y como lo habían prometido hace poco desde Ali- mentación para el Bienestar a nivel federal, “quedaron de venir al menos dos o tres delegados para investigar lo relativo a esos problemas, pero no llegaron, lo que provocó la toma de carreteras de nuestros represen- tados en Fresnillo, Calera y, este viernes, la de Osiris”.

Advirtió que en el problema del coyotaje se ha visto actuando incluso a alcaldes como los de Sombrerete, Ramiro Hinojoza; Miguel Auza, Arturo Calderón Rueda, y la titular de Juan Aldama, Griselda Romero Zúñiga, quienes mediante complicidad con el titular del Campo en el Congreso local, Chuy Padilla, “son quienes están metiendo el frijol junto con los coyotes porque los vieron operando de esa manera nuestros productores y tienen las pruebas de ello”.

El funcionario frentista indicó que hay muchos que tienen bodegas propias, com- pran el frijol a 8 pesos y además lo meten luego para revenderlo a 27 pesos, que es “lo mismo que ocurre en todos los centros de acopio, por lo que queremos se haga esa auditoría, ya que nuestros campesinos mantienen condiciones adversas”.

Asimismo, dijo que luego de medio año de que la Conagua se comprometiera a resolver el problema de las cuotas energéticas en los pozos de riego, a cargo de la Comisión Fede- ral de Electricidad (CFE), el procedimiento avanza de manera muy lenta a causa de que esa instancia federal pide muchos requisitos y entorpece así las dotaciones.

“No es real, como lo prometieran que es- tén cumpliendo de lo borrón y cuenta nueva en alrededor de 11 mil 700 pozos del estado cuando apenas se enumeran alrededor de 6 mil al momento y, encima, el proceso con- cluye el próximo 28 de abril, es decir que hay poco tiempo”.

Lo grave en Zacatecas es que gobierno estatal forma parte de problema, porque no ha sido capaz de resolver el entramado, luego les avienta la bolita a los diputados y éstos tampoco arreglan nada.

Por último, aseveró que la Auditoría Superior de la Federación deberá levan- tar la auditoría propuesta por el FPLZ, a causa de que habría alrededor de 200 millones de pesos dentro de los manejos en los centros de acopio que “no se han comprobado”.