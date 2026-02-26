Aprueba Congreso de Zacatecas Reforma de 40 Horas Laborales

Proponen Eliminar Dietas del Consejo Consultivo de DH

Por Nallely de León Montellano

La LXV Legislatura del Estado arrancó el sexto periodo extraordinario de sesiones con un tema de alto impacto nacional: la reducción de la jornada laboral. Tras la convocatoria aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente, las y los diputados discutieron y aprobaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión que reforma el artículo 123, apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta votación, Zacatecas se suma a las entidades que respaldan la modi􀂿cación constitucional en materia de jornada laboral, paso indispensable para que la reforma pueda concretarse a nivel federal. La apertura formal del Periodo Extraordinario incluyó la elección de la mesa directiva que condujo los trabajos, presidida por la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez. Después de la sesión solemne de instalación, el tema laboral fue el eje central de la agenda.

En la misma jornada legislativa, la Comisión Permanente aprobó un exhorto dirigido a los 58 ayuntamientos del estado para que creen un área de atención inicial destinada a acompañar a personas que enfrenten la reciente desaparición de un familiar.

La propuesta, impulsada por la diputada Ana María Romo Fonseca, parte de una realidad conocida; cuando ocurre una desaparición, las familias enfrentan no sólo el dolor, sino también la desinformación y la burocracia. La intención es que los municipios funjan como primer punto de orientación para canalizar a las víctimas ante la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía.

En el apartado de iniciativas, también se presentó un punto de acuerdo para que la Legislatura emita un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria derivada de sanciones energéticas y económicas.

La propuesta fue planteada por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez junto con los legisladores Alfredo Femat Bañuelos y Óscar Rafael Novella Macías.

Asimismo, el diputado Santos Antonio González Huerta propuso reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para eliminar el pago de dietas a quienes integran su Consejo Consultivo, con el argumento de reforzar el carácter honorí􀂿co del cargo y su naturaleza ciudadana.