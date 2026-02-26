Conmemoran Día de la Bandera con Sorteo Mayor de Lotería Nacional

Reconocen Labor de las Fuerzas Armadas

El Premio Mayor de 21 mdp Correspondió al Billete No. 47097

En el marco del Sorteo Mayor No. 4003, Lotería Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rindieron homenaje a nuestro Lábaro patrio en el Día de la Bandera, se destacó el 24 de febrero como una de las fechas cívicas más significativas que dan identidad a la nación y en la que se reconoce al emblema nacional que se erigió desde 1821 como símbolo de unidad, orgullo, independencia y soberanía para las y los mexicanos.

Este sorteo, realizado en el Teatro de Lotería Nacional, estuvo encabezado por la directora general, Olivia Salomón y el C. General de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la I Región Militar, representante del General Secretario de la Defensa Nacional.

Durante su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que la bandera no es sólo un emblema, sino la síntesis de nuestra historia, la memoria de nuestras luchas y la esperanza compartida de nuestro futuro que ha sido testigo de los momentos que definieron a México como nación y ha acompañado a generaciones que, con valor y convicción, han defendido los ideales de libertad, justicia y soberanía.

Agregó que nuestro Lábaro Patrio no vive sólo en la historia, sino en las instituciones que la honran todos los días, “y pocas instituciones encarnan con tanta claridad ese compromiso como las Fuerzas Armadas de México. Su labor representa la expresión más alta del deber con la patria. Son ejemplo de disciplina, de entrega y de lealtad a la nación”.

En este recinto, Olivia Salomón expresó de parte de todo el equipo de Lotería Nacional las más profundas condolencias y solidaridad con las familias de los miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber en días recientes.

Y en este contexto Olivia Salomón recordó el mensaje emitido hoy por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recordó que nuestra Bandera representa el corazón entero de la patria, destacando que en ella vive la memoria de quienes la defendieron, la esperanza de quienes soñaron un país libre y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.

“Ese mismo significado acompaña a este billete conmemorativo que recorrió todo el país, llegando a millones de mexicanas y mexicanos y llevando consigo un mensaje de identidad, de orgullo y de unidad nacional”, aseguró la titular de Lotería Nacional.

Es motivo también, expresó en este espacio, un reconocimiento a la labor de toda la Secretaría de la Defensa Nacional y a todas las mujeres y hombres que integran esta noble institución, bajo la conducción de la Presidenta de México, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La directora general informó que para este sorteo se emitieron 3 millones 600 mil cachitos que llevaron este homenaje a cada rincón de México, “que este Sorteo Mayor No. 4003, dedicado al Día de la Bandera, sea un acto de memoria y de gratitud nacional. Que nos recuerde que la patria se sostiene en sus valores, en sus instituciones y en la vocación de servicio de quienes la defienden todos los días.

En su participación, el C. General de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la I Región Militar, representante del Secretario de la Defensa Nacional, afirmó que quienes integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, se comprometen a seguir trabajando para el bienestar de México, “hoy nos reúne una de las celebraciones cívicas más significativas para los mexicanos: el Día de la Bandera”.

Al decir que nuestro Lábaro Patrio hoy encarna la unidad, la soberanía, la identidad de México ante el mundo y los ideales y anhelos de cada uno de los mexicanos, Álvarez Reyes manifestó que la bandera de México no es solamente un símbolo, sino expresión viva de la historia, luchas y aspiraciones.

“Al verla ondear no contemplamos únicamente un emblema, sino la representación de un pueblo orgulloso de su pasado, firme en su presente y fuerte y sólido en su destino. Nuestra bandera nacional es reflejo de la voluntad de todos y cada uno de los que nacemos en este territorio, la dignidad y la grandeza de México, así como de un profundo sentido de pertenencia que nos une a todos como mexicanos”, subrayó.

El Comandante de la I Región Militar añadió que bajo los colores de la bandera, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido históricamente garantes de su soberanía, de su independencia, y de la integridad del territorio nacional. En este tenor, también dijo que desde su conformación hasta la actualidad, se han organizado, profesionalizado y modernizado con lo que se muestra su compromiso para contribuir con el bienestar y con la paz social.

Resultados del Sorteo

El Sorteo Mayor No. 4003 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 47097, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta a Colima, Colima. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 09321, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León, la segunda serie se remitió para su venta en Monclova, Coahuila. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 21317, la primera serie fue dispuesta para su venta en Celaya, Guanajuato, la segunda serie se remitió para su venta en Ciudad de México.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 7, 1 y 7.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4003.pdf.

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/QasLdpbgA_g?si=czB8hNrj84S-_Kb.