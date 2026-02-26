“Para Generar Conciencia”, el Alza en Multas por uso Indebido de Cajones Para Personas con Discapacidad

“Es un Tema de Cultura y de Respeto”: Miriam García Zamora

Por Miguel Alvarado Valle

La directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Incluzac), Miriam García Zamora, respaldó el incremento a las multas para quienes ocupen cajones exclusivos sin contar con discapacidad, al considerar que se trata de una medida necesaria para fomentar el respeto y la cultura vial.

Señaló que más allá del monto, el objetivo debe ser generar conciencia en una sociedad que aún no dimensiona la importancia de estos espacios para quienes realmente los necesitan.

La directora afirmó que el endurecimiento de sanciones es positivo, pues recordó que estos montos han sido resultado de luchas impulsadas por colectivos y grupos administraciones anteriores para garantizar un impacto real.

“Es un tema de cultura y de respeto”, subrayó, al advertir que si con sanciones elevadas todavía se registran abusos, con multas menores la problemática sería aún mayor. García Zamora reconoció que el uso indebido de cajones para personas con discapacidad es una de las principales quejas que recibe el instituto, especialmente en zonas concurridas de la ciudad.

Sin embargo, puntualizó que el problema no se limita a áreas comerciales o céntricas, sino que también se presenta en colonias y barrios donde existen espacios pintados frente a domicilios de personas que requieren accesibilidad.

En ese sentido, aclaró que aunque un ciudadano gestione la pinta de un cajón frente a su vivienda por contar con un familiar con discapacidad, ello no le otorga la propiedad del espacio. Explicó que estos lugares están destinados a cualquier persona que cuente con el tarjetón correspondiente, por lo que deben permanecer disponibles para todo usuario acreditado que lo necesite.

La directora indicó que cuando una persona con discapacidad no encuentra disponible un cajón, puede acudir al instituto o a Tránsito para presentar su queja. Asimismo, indicó que personal de Incluzac realiza visitas de verificación, revisa la validez del tarjetón y dialoga con vecinos para reforzar que el espacio es de uso común entre quienes cuentan con la acreditación oficial.

También hizo un llamado a quienes son trasladados por familiares o choferes a descender y, si es posible, mover el vehículo para liberar el cajón. Finalmente, reveló que más del 90 por ciento de las quejas que recibe el instituto están relacionadas con el uso de estos espacios.