Pleno del Congreso Aprueba Jornada Laboral de 40 Horas

Por Unanimidad

Por Nallely de León Montellano

Con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman y adicionan disposiciones del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

La votación se realizó durante la sesión celebrada la mañana de ayer, luego de que la mesa directiva declarara quórum legal y se aprobara por unanimidad el orden del día, que incluyó como punto central la lectura, discusión y aprobación de la minuta.

De acuerdo con la síntesis presentada en tribuna, la reforma establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que señale la ley. Además, se refuerza la prohibición para que personas menores de 18 años laboren en tiempo extraordinario. En el régimen transitorio se plantea que la reducción se alcanzará de manera gradual.

Para 2026 se mantendrían 48 horas; en 2027 bajaría a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y para 2030 se consolidarían las 40 horas semanales. También se precisa que, en ningún caso, la reducción podrá implicar disminución de salarios o prestaciones. Previo a la aprobación, el Pleno dispensó los trámites legislativos correspondientes y abrió una ronda de posicionamientos.

En tribuna se expusieron argumentos a favor de la reforma, al considerar que representa un avance en derechos laborales y calidad de vida, así como críticas por el carácter gradual de su implementación.

Con este aval, el Congreso del Estado se sumó al proceso del Constituyente Permanente para la modificación constitucional en materia laboral.