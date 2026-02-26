Presidenta Hace Entrega en Oaxaca Como Parte de la Meta Sexenal de 1.8 Millones de Viviendas

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 770 viviendas en 11 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas, 60 en Coahuila y 32 este miércoles en Oaxaca

En Oaxaca, la meta es construir 64 mil 254 viviendas: 40 mil Conavi, 15 mil de Infonavit y 9 mil 254 del Fovissste con una inversión estimada de 38 mil 552 mdp

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió, a través de un enlace, la entrega de 32 de 160 viviendas del desarrollo “San Jacinto Amilpas” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la meta nacional de construir 1.8 millones de viviendas en beneficio de quienes ganan entre uno o dos salarios mínimos.

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 770 viviendas en 11 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas, 60 en Coahuila y 32 este miércoles en Oaxaca.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que se han vendido todas las viviendas de las 160 que conforman el desarrollo “San Jacinto Amilpas”, además se construyó un pozo de agua que servirá para toda la zona aledaña. Puntualizó que en Oaxaca ya comenzó la construcción de 5 mil viviendas.

En Oaxaca, la meta es construir 64 mil 254 viviendas: 40 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 15 mil del Infonavit y 9 mil 254 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), con una inversión estimada de 38 mil 552 millones de pesos (mdp).

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció el apoyo de laPresidenta para comenzar con la entrega de las primeras viviendas en el estado; agregó que Vivienda para el Bienestar es uno de los programas más humanistas que existen.

La beneficiaria Karime Montserrat expresó su felicidad y agradecimiento por la entrega de su vivienda de 60 metros cuadrados (m2) con dos recámaras, sala, comedor y patio de servicio. Señaló que el otorgamiento de vivienda es un gran apoyo, particularmente, para los jóvenes de Oaxaca.