Promueve Miguel Varela Compromiso Ambiental y Mejora de Infraestructura en Escuelas de la Capital

Como parte del programa “El Alcalde en tu escuela”, el Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en el Jardín de Niños “Citlalli”, ubicado en la colonia Lomas de la Soledad donde se atendieron las necesidades de las instalaciones.

La visión de la actual administración, liderada por Varela Pinedo, se ha distinguido desde su inicio por mantener una cercanía genuina con las instituciones educativas. Esto, a través de el área de Educación encabezada por la maestra Paloma de la Luz Martínez Aranda, en coordinación con la doctora Nancy Espinosa Medina, Directora General de Solidaridad y Desarrollo Humano.

El alcalde resaltó que estas visitas y recorridos directos son fundamentales para contribuir de manera efectiva con la infraestructura escolar y los servicios básicos, elementos que resultan indispensables para elevar la calidad de los espacios donde conviven diariamente las niñas y niños de la capital.

Este enfoque busca consolidar un entorno digno y funcional que permita el crecimiento integral de las nuevas generaciones, alejándose de promesas superficiales y enfocándose en resultados tangibles para la comunidad estudiantil.

Al concluir el protocolo cívico, las autoridades realizaron un recorrido por los alrededores del plantel, específicamente sobre la calle de los Constituyentes. Durante el trayecto, el presidente Miguel Varela atendió personalmente la petición de la directora de la institución, la Profra. María Elena Villalpando, quien solicitó la construcción de una rampa de discapacidad.

Esta obra es prioritaria para garantizar una atención adecuada y segura tanto al personal docente como a los alumnos que presentan alguna condición de movilidad diferente, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y la eliminación de barreras arquitectónicas en las zonas escolares.

Finalmente, en una acción conjunta con la Dirección de Medio Ambiente del municipio, se llevó a cabo una jornada de reforestación en la que se plantaron 14 árboles de la especie “trueno”. En esta actividad participaron con entusiasmo los alumnos del grupo de tercer año del jardín de niños, quienes, junto a los elementos de la Guardia Nacional, contribuyeron a mejorar el entorno verde de su escuela.