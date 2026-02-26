Trabaja SSPM en Proyecto Para Reeducar a Agresores de Mujeres

Se Evitará que Aumenten sus Actos Violentos: Serrano

Por Gabriel Rodríguez

Gustavo Serrano Osornio, titula de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Zacatecas, informó que lejos de disminuir, se han incrementado los elementos constitutivos de violencia multifactorial en contra de las habitantes de la capital del estado, incluidas ancianas e incluso niñas.

“En 2025 tuvimos dos feminicidios, uno de ellos muy marcado, cuando un particular de la comunidad Benito Juárez anunció que iba a matar a su esposa y luego se suicidó, además de publicarlo en redes”.

El comandante refirió que “se trata, por el momento, del evento más grave, derivado de una cultura machista muy marcada y en el cual se habría avanzado bien luego de que surgiera en la capital la Unidad de Mujer Segura, incluida la participación al respecto de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mediante diversas metodologías y procedimientos”.

Fue en 2024 cuando se registraron alrededor de 260 detenciones por violencia contra la mujer, cuyos sujetos agresores fueron enviados a disposición de la Fiscalía, que levantó un promedio de 90 por ciento de judicializaciones al respecto.

“En la capital, por la cultura que menciono, los agresores ejercen todo tipo de violencia física, sicológica, económica y otras más, pero la más evidente y que desencadena toda suerte de reacciones de los aparatos de justicia, se enfoca en las agresiones físicas con consecuencias desastrosas en muchos de los casos”.

Al respecto, citó que de unas fechas al momento, algunas mujeres se acercan de denunciar, pero ocurre que en otras ocasiones, hay personas que presencian dichas agresiones en contra de ellas y en ocasiones a ellos, “porque también se dan las violentaciones contra los hombres, que es como nos enteramos de todos esos casos”.

Pero “no son las únicas, hemos encontrado que en muchas ocasiones, los nietos agreden a sus abuelos o los hijo a sus padres, en casos en los que se han dado parricidios muy lamentables, que no podría discutir aquí”.

Como parte de los análisis que en la materia se efectuaron en 2025, la Secretaría de Seguridad Pública en la capital encontró que “el hecho de haber judicializado a todos esos sujetos no cambió del todo el espectro de violencia ya que con ello no se le da bienestar a la familia, porque al encarcelar al padre, la madre debe salir a trabajar y los hijos queda inseguros Al respecto, se trabaja un procedimiento por cual se interviene directamente en contra de los agresores, para no dejarle todo el peso a la víctima mediante dinámicas por las cuales se les puede reeducar antes de que ocurran los factores de riesgo y con ello se eviten feminicidios.

Por último, señaló que se cuenta con semáforos que van desde la vigilancia permanente hasta quienes son generadores potenciales, lo que permitió que en 2025 hubiera 83 detenciones en ese aspecto, menos de la mitad a 2024, con 250 supervisiones a cargo de la unidad de género.