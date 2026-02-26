Presentan el Programa de Actividades Deportivas de la Feria Nacional de San Marcos

Competencias de Talla Nacional e Internacional

Se realizará el Medio Maratón “21K El Gigante de México”, la tradicional Magna Cabalgata San Marcos 2026, el Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2026, entre otros.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) presentó el programa de actividades deportivas de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, el cual contempla competencias de talla nacional e internacional que consolidarán a Aguascalientes como un referente del turismo deportivo.

Entre los eventos confirmados se encuentra la XII Copa Jidokwan, un torneo nacional de taekwondo que se realizará del 16 al 19 de abril en el Gimnasio Olímpico del IDEA.

Además, el 18 de abril se llevará a cabo una función internacional de boxeo en el Gimnasio Norberto Mena, donde el pugilista José Miguel “Borrego” se despedirá de la afición hidrocálida para iniciar una nueva etapa en el ámbito internacional. También se llevará a cabo el Medio Maratón “21K El Gigante de México”, con distancias de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, así como la tradicional Magna Cabalgata San Marcos 2026.

Asimismo, el 18 y 19 de abril se efectuará el Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2026 en la Reserva Los Sabinos, así como la competencia de Escalada Deportiva en el Santuario Boulder. Mientras que el 19 de abril tendrá lugar el Mr. San Marcos en las instalaciones del Gimnasio B del IDEA, a un costado de la Pista Olímpica.

El programa continuará con el Torneo de Pesca San Marcos 2026 en la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, los días 24 y 25 de abril, y cerrará el 1.º de mayo con la Función de Lucha Libre en el Foro de las Estrellas.

El director general del IDEA, Arturo Fernández Estrada, señaló que este programa deportivo aún podría crecer con la incorporación de más disciplinas. Asimismo, destacó que se espera una importante derrama económica, gracias a la afluencia de atletas, entrenadores, acompañantes y público en general, provenientes de diversos estados e incluso países.

En la rueda de prensa donde se dio a conocer el programa deportivo para la FNSM 2026, estuvieron presentes los organizadores de los diferentes eventos: Anselmo Díaz Puentes, de la XII Copa Jidokwan FNSM 2026; Luis Antonio Vázquez Reséndiz, del “21K El Gigante de México”; Gerardo Saldívar Ovalle, de la Función Internacional de Boxeo; Carlos Abraham Núñez Delgado, de la Magna Cabalgata San Marcos 2026; Rodolfo González Medina, del Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2026; Mario Picazo Díaz de León, de la competencia de Escalada Deportiva FNSM 2026; Salvador Esparza Huerta, de la competencia Mr. San Marcos; Carlos Medina Zermeño, del Torneo de Pesca San Marcos 2026, y Carlos Pérez Frausto, de la Función de Lucha Libre.

Con este programa, el IDEA reafirma su compromiso de impulsar el deporte como un motor de desarrollo, promoción turística y proyección nacional e internacional para Aguascalientes.

Para mantenerse al tanto de los eventos deportivos, las personas interesadas pueden visitar la página https://www.facebook.com/IDEAgs/.