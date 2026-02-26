Reunión con la Mesa de Seguridad Para la Construcción de la paz en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez encabezó una reunión con el general de Brigada de Estado Mayor, Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar, así como con la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde se revisaron estrategias de colaboración y coordinación para mantener la tranquilidad en Aguascalientes.
La gobernadora agradeció su participación y colaboración al presidente municipal, Leo Montañez; al jefe de la Coordinación Policial Estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Rey David Quiroz Pavón; a la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; a la fiscal federal de la República en Aguascalientes, Maribel Chávez Arriaga; al secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo; al fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; al secretario general de Gobierno del Estado, José Antonio Arámbula López; al jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes, Luis Gaistardo Serrano; al secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de La Paz, Fernando Alberto Alférez Alcázar, y al secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga.