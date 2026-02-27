Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Récord en Inversión Extranjera Directa

Creció 10.8% Respecto a 2024

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México alcanzó una cifra histórica de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025 al recibir 40 mil 871 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a 2024, la cifra más alta registrada en un ejercicio anual, lo que refleja que México va bien, la confianza en el país y que el modelo económico de la Cuarta Transformación da resultados.

“Vamos bien, ese es un mensaje. México va bien y además tenemos una gran virtud, que es que cambió el modelo económico. Antes las inversiones mantenían salarios mínimos de 3 mil pesos mensuales, hoy las inversiones tienen salarios mínimos de 9 mil 500 pesos mensuales. Antes no había Programas de Bienestar, hoy hay Programas de Bienestar.”

“Entonces la Prosperidad Compartida, o dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres es un modelo que funciona, que da resultados. No solamente es justicia social, da resultados para todos, porque es ‘por el bien de todos, primero el que menos tiene’”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que, además, como parte del Plan México, se plantea que ciertos estados se conviertan en receptores de inversiones específicas dependiendo de sus regiones y sus características. Ejemplo de ello son Hidalgo y Estado de México hoy reciben inversiones farmacéuticas. Además de que se busca que cada vez más la investigación científica tenga un vínculo con el desarrollo productivo del país.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el crecimiento de 10.8 por ciento mantiene una tendencia creciente por quinto año consecutivo. Además de que México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2 por ciento en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).