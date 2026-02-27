Trabaja la Capital por el Futuro Profesional de la Juventud Zacatecana

Bajo la visión estratégica del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas ha consolidado un frente sólido para respaldar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones que marcarán su destino académico y laboral. A través del área de Solidaridad y Desarrollo Humano, liderada por la maestra Nancy Espinoza, se ha desplegado una jornada intensiva de las “Expo Orienta” en diversos planteles de la capital.

Estas acciones, coordinadas por el Departamento de la Juventud a cargo de Raúl Calcanat, tienen como objetivo primordial brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que su transición a la educación superior sea informada, segura y con una proyección de éxito profesional.

Los eventos se llevaron a cabo en diferentes universidades, donde se sumaron esfuerzos institucionales para ofrecer un panorama amplio del entorno actual.

Raúl Calcanat informó que el recorrido impactó positivamente en cinco planteles clave: la Preparatoria No. 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de Bachilleres, el CBTIS 23 y el Liceo de Guadalupe. En estos espacios, la administración capitalina no solo presentó opciones educativas, sino que integró una formación integral que permite a los jóvenes zacatecanos fortalecer su criterio y competitividad ante los retos de la vida adulta.

En un esfuerzo conjunto con el Tec de Monterrey, la Universidad de la Veracruz, el Politécnico de Zacatecas, el Instituto Tecnológico de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, se ofrecieron charlas especializadas que trascendieron la oferta académica tradicional.

Los jóvenes recibieron capacitación en temas fundamentales como emprendimiento, creación de empresas, prevención del bullying y atención al acoso sexual, asegurando así un entorno de aprendizaje sano y una mentalidad enfocada en el liderazgo y la responsabilidad social.

Estas acciones reflejan el compromiso del alcalde Miguel Varela por favorecer al sector joven, garantizando que el talento local cuente con el respaldo de su gobierno para integrarse con fuerza al sector productivo. Al dotar a los estudiantes de conocimientos prácticos y teóricos, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su papel como facilitador del crecimiento personal y profesional para las y los zacatecanos.