Zacatecas Capital Refuerza su Tejido Productivo con Programa Para MIPYMES

Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar a los pequeños negocios, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, puso en marcha el programa Emprende y Crece mi Pyme, dirigido a emprendedores y a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan consolidarse en el mercado.

El titular del Departamento de Fomento Económico, Antonio Salazar Valdez, explicó que la estrategia está orientada a mejorar la productividad de los negocios mediante la adquisición de equipo, insumos o mercancía. Señaló que el propósito es que los establecimientos puedan modernizarse, optimizar sus procesos y fortalecer su capacidad de crecimiento.

El apoyo se otorga bajo el esquema “peso a peso”, mediante el cual el municipio aporta hasta 25 mil pesos por beneficiario, con un monto conjunto máximo de 50 mil pesos. En casos de inversión menor, la aportación se divide en partes iguales entre el gobierno municipal y el solicitante.

Además del respaldo económico, el programa contempla capacitación empresarial. Los negocios ya establecidos deberán cursar una formación de ocho horas, mientras que quienes buscan iniciar uno recibirán capacitación adicional para facilitar su formalización, administración y desarrollo comercial.

La administración municipal destinará inicialmente 200 mil pesos al programa, cantidad que podría duplicarse con la aportación de los beneficiarios y alcanzar una bolsa cercana a los 400 mil pesos.

Salazar Valdez subrayó que fortalecer a las empresas locales resulta fundamental para la estabilidad económica de la capital, al señalar que Zacatecas cuenta con más de nueve mil unidades económicas cuya actividad se concentra principalmente en el comercio y los servicios.

Añadió que uno de los objetivos centrales es apoyar a los negocios durante su etapa más vulnerable, particularmente entre los seis y los 18 meses de operación, periodo en el que muchos enfrentan dificultades para mantenerse activos.

Entre los requisitos para participar se encuentran CURP, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y, en el caso de nuevos emprendimientos, carta compromiso para registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria.

Las y los interesados pueden acudir a la Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable para iniciar su registro.

Como parte de su política de desarrollo económico, el Ayuntamiento de Zacatecas continuará impulsando programas que promuevan la formalidad, la innovación y la competitividad de los negocios locales, convencido de que el fortalecimiento de las MIPYMES no solo genera empleo, sino que también dinamiza la economía, fomenta el consumo interno y contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias zacatecanas.