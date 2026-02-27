Capacitación Gratuita Para Emprendedores y Micro Empresarios de Aguascalientes

A Través de la Sedecyt

En marzo se impartirán talleres especializados a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Se desarrolla el liderazgo, gestión e innovación para detectar y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento: Esaú Garza de Vega.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), anuncia la convocatoria de talleres de capacitación gratuita que se impartirán durante el mes de marzo y que van dirigidos a emprendedores, micro y pequeñas empresas de Aguascalientes.

En este sentido, el titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó la importancia de la formación empresarial continua, pues de esta manera se fortalecen los negocios al desarrollar en los participantes habilidades de liderazgo, gestión e innovación que les permiten detectar y aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento para sus proyectos.

Detalló que los talleres que se impartirán son: Tus Aliados para Vender: Imagen Personal y Lenguaje Corporal; Escribiendo tu Futuro, Grafología para Emprendedores; ¿Cómo llevar las Finanzas de mi Negocio?; Desarrolla tu Marca y Vende por lo que Vales, así como Emprendimiento, Oportunidades de Negocio.

Finalmente, invitó a las personas interesadas a realizar su registro en la página web https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos o en el formulario https://forms.gle/v8BPHtSV982JKMQW7, puntualizando que el cupo es limitado. Para mayor información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 427 19 01 o al teléfono 449 910 26 11 extensión 1695 y a la línea directa 070.