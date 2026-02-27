El Fiscal General Entrega su Primer Informe de Labores al Congreso del Estado y Refrenda su Compromiso con la Seguridad y la Procuración de Justicia

Fiscalía ha Experimentado Proceso de Fortalecimiento Institucional, Señala

Agradeció el apoyo del Congreso del Estado en la creación de nuevas leyes que fortalecen la Procuración de Justicia.

El Fiscal General del Estado presentó ante el Congreso del Estado su Primer Informe de Labores, cumpliendo puntualmente con lo establecido en la legislación vigente y fortaleciendo el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía demanda, durante la sesión, expuso detalladamente los avances, resultados y retos que enfrenta la institución, así como las acciones emprendidas para consolidar un modelo de procuración de justicia más eficiente, moderno y cercano a la población.

En su mensaje inicial, el titular de la institución, Manuel Alonso García, subrayó que la Fiscalía ha experimentado un proceso significativo de fortalecimiento institucional que se refleja en mejores servicios, mayor capacidad de respuesta y un contacto más directo con la sociedad, destacó que este avance no es producto del esfuerzo individual, sino del compromiso conjunto del personal ministerial, pericial y policial, cuyo desempeño ha permitido avanzar en las estrategias de investigación, judicialización y combate a la impunidad.

Como parte de las acciones de modernización, el Fiscal General destacó la incorporación de nuevas agencias metropolitanas del Ministerio Público, instaladas en Villas de Nuestra Señora de la Asunción e Insurgentes, espacios estratégicos que permiten acercar los servicios de procuración de justicia a un mayor número de familias y agilizar los procesos de denuncia, este acercamiento territorial ha reducido tiempos de espera, ha mejorado la atención y ha generado mayor confianza entre la ciudadanía.

Asimismo, informó sobre el fortalecimiento de la Fiscalía Regional, que hoy cuenta con mejores herramientas, personal especializado y procesos más eficientes, estas acciones han permitido ampliar la cobertura en las diferentes zonas del estado y optimizar las capacidades de investigación, lo que se traduce en una respuesta más oportuna frente a la comisión de delitos.

El Fiscal señaló que la actualización tecnológica, a través de la creación de la aplicación Fiscalía APP, donde la población puede interponer una predenuncia y el Agente del Ministerio Público Virtual conocido como Lex, facilita a la ciudadanía la posibilidad de interponer sus denuncias sin necesidad de esperar mucho tiempo.

Asimismo, la capacitación continua del personal y la ampliación de la infraestructura han sido elementos clave para modernizar la institución, subrayó que la Fiscalía mantiene un proceso permanente de revisión y mejora, con el objetivo de brindar servicios más ágiles y efectivos para la ciudadanía.

En materia de resultados, el Fiscal General informó que, durante el periodo que abarca el informe, se incrementó el número de detenciones y las vinculaciones a proceso, derivadas de investigaciones sólidas y del trabajo coordinado con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, subrayó que estas acciones representan un paso decisivo en el combate a la impunidad y en la atención efectiva de las víctimas.

Uno de los puntos más destacados del informe fue la obtención de sentencias históricas, que superan los 100, 90 y 80 años de prisión en casos de alto impacto, estas resoluciones obtenidas a través de la Vicefiscalía de Litigación, representan el compromiso de la institución con la justicia, y demuestran la capacidad técnica y profesional del equipo jurídico encargado de la integración y litigación de las carpetas de investigación.

El Fiscal puntualizó que estos logros no solo hablan de la eficiencia de la Fiscalía, sino también del fortalecimiento del Estado de derecho y del mensaje claro de que en la entidad no hay espacio para la impunidad ni para quienes vulneran la paz social.

Durante su discurso, enfatizó que la seguridad no es responsabilidad de una sola persona, sino el resultado del trabajo articulado entre las instituciones de los tres niveles de gobierno, reiteró que, desde el primer día de su designación como Fiscal General, asumió el compromiso de trabajar en estrecha coordinación con todas las instancias encargadas de la seguridad y la justicia, con el fin de ofrecer respuestas oportunas y estrategias conjuntas que protejan a la población.

Aseveró que la colaboración interinstitucional ha permitido resultados tangibles, especialmente en la atención de delitos de alto impacto, la ejecución de órdenes de aprehensión y la disminución de tiempos en la procuración de justicia. Subrayó que este esquema de cooperación continuará fortaleciéndose para garantizar un entorno más seguro para todas y todos.

Alonso García expresó su reconocimiento público al Congreso del Estado por el acompañamiento institucional y la aprobación de nuevas leyes y reformas que fortalecen la procuración de justicia, señaló que contar con un marco jurídico actualizado y adecuado a las necesidades actuales del estado permite a la Fiscalía trabajar con mayor certeza, eficacia y eficiencia.

Reconoció la importancia del trabajo legislativo para dotar de herramientas modernas a la institución, lo que facilita procesos más claros, mejor atención a víctimas y el fortalecimiento de las capacidades de investigación. Subrayó que esta colaboración entre poderes es un ejemplo del compromiso común con la legalidad, la justicia y la seguridad pública.

En sus intervenciones, diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas reconocieron la labor del Fiscal General y los avances alcanzados durante su primer año de gestión. Destacaron el profesionalismo con el que se ha conducido la institución, así como los resultados obtenidos, especialmente en materia de judicialización y obtención de sentencias relevantes.

Señalaron que, gracias a las acciones emprendidas y al trabajo coordinado con otras instancias, Aguascalientes se mantiene como un estado seguro, con una Fiscalía fortalecida y comprometida con la población. Coincidieron en que el trabajo presentado en el informe representa avances significativos en la construcción de un sistema de justicia más eficaz, transparente y cercano a la ciudadanía.

Para finalizar su mensaje, el Fiscal General reiteró su compromiso con las y los habitantes del estado, señalando que el principal objetivo de la institución es garantizar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas y combatir la impunidad de manera firme y decidida. Afirmó que la Fiscalía continuará trabajando con responsabilidad, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, consolidando así una procuración de justicia moderna y confiable.