Vacunar es Cuidar la Vida: Tere Jiménez Llama a Completar Esquema de Vacunación Contra el Sarampión

Anuncia Campaña Intensiva en Todo el Estado

Invitamos a todas las familias a llevar a sus hijas e hijos a completar su esquema de vacunación: TJ.

Se aplicará la vacuna en los 85 centros de salud, así como en todas las unidades del IMSS e ISSSTE.

También se vacunará en secundarias y preparatorias públicas a quienes no tengan su esquema completo.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció el arranque de una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, mediante la cual se aplicarán 252 mil dosis en todo el estado. La meta es alcanzar esta cobertura en un periodo de ocho semanas, con la participación coordinada de las instituciones del sistema público de salud.

“Hoy en nuestro país y en Aguascalientes debemos priorizar la salud, porque con salud podemos construir un mejor futuro. Por eso invitamos a todas las familias a llevar a sus hijas e hijos a completar su esquema de vacunación; vacunarse es la forma más efectiva de prevenir enfermedades como el sarampión y cuidar a quienes más queremos. Vacunar es cuidar la vida”, destacó la gobernadora.

Detalló que en Aguascalientes la vacuna se aplicará en los 85 centros de salud del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), cuyas direcciones pueden consultarse en https://centrosdesalud.issea.gob.mx/, así como en todas las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, señaló que el sector salud trabajará de manera coordinada para cumplir la meta establecida a nivel nacional.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), señaló que la estrategia incluye la vacunación en secundarias y preparatorias, a estudiantes que no cuenten con su esquema completo.

“El objetivo es visitar secundarias y bachilleratos; el año pasado se acudió a primarias. Hacemos un llamado a mamás y papás para que, en caso de que sus hijas e hijos no se hayan vacunado en primaria, acudan a los centros de salud para completar su esquema”, señaló.

Las vacunas están dirigidas a personas desde los 6 meses y hasta los 49 años. Para más información sobre los puntos de vacunación, la ciudadanía puede comunicarse al 070, disponible las 24 horas, de lunes a domingo.

En la reunión en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Misael Ley Mejía, delegado del IMSS en Aguascalientes; Rosa María González Rodríguez, subdelegada Médica del ISSSTE en Aguascalientes; Marie Salas Valenzuela, directora de Inteligencia en Salud del ISSEA; Víctor Iván García Godínez, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación del IMSS en Aguascalientes; y Yarel Barba Ruiz Esparza, directora de Servicios de Salud del ISSEA.