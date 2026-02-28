Impulsa DIF Capital Salud y Alegría Para las y los Adultos Mayores

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela y el compromiso social de su esposa, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, el Ayuntamiento de Zacatecas ha fortalecido los programas de activación física destinados a las y los adultos mayores.

Estas jornadas, realizadas en las instalaciones del DIF Capital, son coordinadas por el Licenciado en Nutrición Elio Valdivia, quien integra dinámicas de movimiento con asesoría para garantizar un estado de salud óptimo.

El objetivo es que los grupos de adultos mayores de “Casas de Día” del DIF cuenten con un espacio seguro donde la vitalidad y el cuidado profesional sean la prioridad diaria.