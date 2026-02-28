Más de 100 Jornadas y Decenas de Adopciones: el Balance de la Campaña “Adoptanino”

Gracias a su constancia y permanencia, la campaña municipal “Adoptanino” se ha consolidado como una estrategia efectiva para fomentar la adopción responsable y mejorar el bienestar animal en la capital, informó el director general de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, al destacar los resultados alcanzados desde el inicio de la actual administración.

El funcionario detalló que el programa suma ya más de 100 jornadas realizadas, lo que ha permitido posicionarlo como un referente ciudadano para quienes buscan integrar una mascota a su familia. A través de estas actividades, se han promovido más de 50 adopciones responsables de perritos rescatados, todos ellos previamente valorados y monitoreados por personal veterinario municipal.

Las jornadas se llevan a cabo cada viernes en el Jardín Independencia, espacio donde el municipio instala módulos de adopción con un grupo reducido de entre 10 y 15 perritos, seleccionados para garantizar su bienestar y evitar estrés durante su estancia.

Rivera Ruvalcaba explicó que uno de los principales logros de la campaña es que la ciudadanía ya reconoce el programa y acude de forma directa a informarse, adoptar o solicitar orientación. Además, quienes no encuentran en el módulo semanal una mascota con las características que buscan, son canalizados a las instalaciones del Centro de Atención Canina y Felina, donde pueden conocer a otros perros y gatos rescatados que esperan una familia.

El proceso de adopción incluye asesoría profesional sobre temperamento, tamaño y cuidados del animal, así como seguimiento posterior para verificar su estado de salud y adaptación al nuevo hogar. Asimismo, las familias adoptantes continúan recibiendo apoyo veterinario preventivo por parte del municipio.

Otro resultado relevante ha sido la colaboración activa de asociaciones civiles dedicadas al bienestar animal, las cuales han contribuido a difundir la campaña y fortalecer la cultura de adopción responsable en Zacatecas.

Finalmente, el director de Medio Ambiente reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa. “Adoptar transforma la vida de un animal y también la de una familia; por eso los invitamos a seguir participando y a darles una familia a los animalitos”, remató.