Trabaja Injuventud en Esquema de Atención Temprana a la Salud Mental

Incluirán a Docentes, Directivos y Jóvenes Centinelas

Por Nallely de León Montellano

El titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud), Mauricio Acevedo Rodríguez, informó que marzo será un mes cargado de actividades, con énfasis en la rehabilitación de espacios públicos, torneos deportivos y acciones de atención a la salud mental. Detalló que en los próximos días se emitirá la convocatoria para intervenir entre 20 y 24 espacios en distintos municipios y planteles educativos.

La meta es mejorar canchas de futbol –ya sean de tierra, concreto o con pasto sintético– y áreas recreativas para que las y los jóvenes cuenten con lugares adecuados para practicar deporte.

El presupuesto directo del instituto para este programa ronda los 3.2 millones de pesos, bajo un esquema peso a peso con municipios e instituciones, lo que permite ampliar la bolsa. De concretarse la meta de este año, se superarán los 100 espacios rehabilitados desde que inició el programa en 2022, con presencia en alrededor de 35 municipios.

Acevedo también destacó la participación reciente de la selección estatal en el torneo Street Soccer “De la calle a la cancha”, realizado en San Luis Potosí, donde el equipo varonil obtuvo el subcampeonato tras caer en la final ante Puebla, mientras que el equipo femenil también llegó a instancias finales. Anunció que la etapa estatal 2026 se realizará el 6 de junio. Además del deporte, el instituto trabaja en un esquema de atención temprana a la salud mental.

Recientemente se capacitó a directores municipales de juventud para identificar señales de alerta y canalizar casos. En una segunda etapa se trabajará con docentes y directivos escolares, y posteriormente se formarán jóvenes “centinelas” dentro de los planteles para detectar situaciones de riesgo entre sus compañeros. El funcionario señaló que uno de los retos actuales es la fuerte in􀃀uencia de redes sociales y contenidos digitales en la juventud, incluida la romantización de la narcocultura.

Por ello, dijo, se busca fortalecer actividades que generen sentido de pertenencia –deportivas, académicas, tecnológicas y culturales– como una forma de prevención. En caso de que algún joven enfrente una situación de riesgo o intento de reclutamiento, el instituto puede canalizarlo a la Fiscalía, Policía Cibernética o a la Secretaría de Seguridad Pública, garantizando confidencialidad.

Finalmente, adelantó que este año también se organizarán conferencias dirigidas a jóvenes sobre emprendimiento, liderazgo y bienestar emocional. En mayo se prevé la visita de uno de los integrantes del programa Shark Tank, en un evento enfocado a jóvenes emprendedores.