Hospital Miguel Hidalgo, Orgullo de Aguascalientes y Líder Nacional en Donación de Órganos

Sólida Cultura de Solidaridad

Tan sólo en lo que va del 2026 se han concretado nueve procesos de donación, lo que refleja una sólida cultura de solidaridad.

Con más de dos mil trasplantes exitosos en su historia, el hospital reafirma su capacidad médica y su compromiso con la vida.

El Centenario Hospital Miguel Hidalgo demuestra todos los días por qué es orgullo del estado. Tan sólo en los primeros dos meses de 2026 concretó nueve procesos de donación de órganos y tejidos, reflejo de una sólida cultura de solidaridad y de un compromiso permanente con la vida.

Con más de dos mil trasplantes exitosos en su historia, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo se mantiene como referente nacional en la materia. Su liderazgo ha sido reconocido por el Centro Nacional de Trasplantes, que lo posiciona en el primer lugar a nivel nacional en donación de órganos y tejidos, consolidando su prestigio por resultados, experiencia y calidad médica.

Detrás de cada procedimiento existe un trabajo altamente especializado y coordinado las 24 horas del día. Médicos, enfermeras, personal de trabajo social y equipos técnicos y administrativos actúan de manera conjunta para garantizar atención integral, seguridad clínica y seguimiento continuo a cada paciente.

Con el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes fortalece su sistema de salud y reafirma su compromiso de seguir salvando vidas a través de la donación de órganos.