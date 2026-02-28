Seguridad Pública Municipal y Secretaría de la Defensa Nacional Impulsan Campaña “Sí al Desarme, sí a la paz”

Canje de Armas de Fuego

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y fomentar la cultura de paz, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevará a cabo la Campaña de Canje de Armas de Fuego “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Esta estrategia busca retirar de los hogares armas de fuego, municiones y objetos bélicos, para promover la prevención de accidentes y hechos delictivos.

La campaña se desarrollará del 2 al 6 de marzo de 2026, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, con la instalación de módulos de recepción y destrucción de armas en dos sedes estratégicas: frente a la Presidencia Municipal y en el Destacamento Terán Norte, ubicado Boulevard Guadalupano y Blas E. Romo, en el fraccionamiento Nazario Ortiz Garza.

Durante estos días, la ciudadanía podrá acudir a cualquiera de los puntos establecidos para entregar armas, cartuchos o cualquier objeto bélico, y recibir a cambio un incentivo económico conforme al tabulador autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, niñas y niños podrán participar en el intercambio de juguetes bélicos por juguetes recreativos como muñecas, balones y otros artículos, para promover mensajes positivos desde la infancia.

Con esta campaña, se reitera el compromiso por construir entornos más seguros y reforzar acciones que contribuyan a la tranquilidad y el bienestar de las familias.