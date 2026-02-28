Tere Jiménez Encabeza Colecta Anual de la Cruz Roja y Convoca a la Solidaridad de las Familias

“Esto que ves, lo Hacemos Juntos”

Gracias a la Cruz Roja y a las personas que cooperan por su invaluable apoyo: TJ.

A partir de este año, al realizar el pago del control vehicular, las familias también podrán hacer una aportación voluntaria.

En 2025 se respondieron más de 7 mil 600 llamados de socorro y auxilio y se contabilizaron más de 21 mil horas de servicio voluntario del grupo de la Cruz Roja Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”. Asimismo, hizo un llamado a las familias de la entidad a sumarse a esta noble causa que salva vidas y brinda apoyo en los momentos más difíciles.

Durante el evento realizado en el segundo patio de Palacio de Gobierno, Tere Jiménez entregó una donación de 3 millones 500 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana, que permitirán reforzar el equipamiento y la atención de emergencias en beneficio de las y los aguascalentenses.

“Vamos a seguir trabajando unidos para que el Sistema Estatal de Emergencias Médicas continúe siendo el número uno en México. Gracias a la Cruz Roja y a las personas que cooperan por su invaluable apoyo. Es una realidad que, en los momentos en que más lo necesitamos, la Cruz Roja siempre está presente, día y noche”, destacó la gobernadora.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado se suma con una nueva estrategia a partir de este año, ya que al realizar el pago del control vehicular, las personas podrán hacer una aportación voluntaria en apoyo a esta organización humanitaria.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta honoraria de la Cruz Roja Aguascalientes y del DIF Estatal, comentó que, en su labor diaria, tiene la oportunidad de ver todos los días lo mejor de la gente, su capacidad de unirse y de transformar la empatía en resultados.

“No me resta más que hacer un llamado a las y los ciudadanos de Aguascalientes para que se sumen a esta colecta. Recuerden que cada aportación, por pequeña que parezca, se convierte en una oportunidad de vida para alguien más”, agregó.

El delegado estatal y consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana, Jaime del Conde Ugarte, informó que durante 2025 se respondieron más de siete mil 600 llamadas de socorro y auxilio por unidades y ambulancias. Además, se recorrieron más de 107 mil kilómetros y se atendieron un sinnúmero de accidentes y personas enfermas, lo que fue posible gracias a más de 21 mil horas de labor por parte de voluntarios de la Cruz Roja Aguascalientes.

“Detrás de cada cifra hay una historia: una llamada en la madrugada, una familia esperando, un voluntario que decide salir cuando otros se resguardan. En diciembre, la Delegación Aguascalientes cumplirá 115 años de servicio, más de un siglo salvando vidas en nuestro estado. Agradecemos profundamente a las empresas solidarias, a las autoridades que respaldan nuestra labor, a la gobernadora Tere Jiménez y, sobre todo, a la sociedad de Aguascalientes”, sostuvo del Conde Ugarte.

En el evento también estuvieron presentes María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Michelle Olmos, directora General del C5i Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Luis Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes; Rocío Gutiérrez Cortina, coordinadora de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Aguascalientes; y Daniel Montes Favela, coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana Aguascalientes.