Con la Reforma Electoral, el Beneficiado es el Pueblo de México: Ramírez Cuéllar

“Representa la Regeneración Política a Nivel País”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó como favorable que, dentro del proyecto de Ley electoral, se reduzca el número de regidores en los diversos espacios municipales del país, lo mismo que en lo relativo a las reducciones salariales de senadores y diputados.

“Con esa ley, el beneficiado será el pueblo de México, a partir de que senadores y diputados vean reducidos sus salarios, lo mismo que en la aminoración de regidores, quienes en este momento ganan más que la propia presidenta de la República”.

Subrayó que, como parte del proyecto general de dicha reforma, se pretende sobre todo garantizar que los salarios de los legisladores federales, estatales y los senadores sean a la baja, con lo que se daría una respuesta de responsabilidad presupuestal y dignificación del trabajo legislativo.

El legislador añadió que ese sería el punto inicial para una gran reforma que aterrice en una ley general de sistemas parlamentarios a nivel nacional (en ambas cámaras), con la que se pretende que todos los congresos en el país sufran reformas y modificaciones con base en la iniciativa presentada al respecto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, refirió que esencialmente se trataría con ello de regenerar a la clase política en el estado de Zacatecas, “porque la que hay aquí es muy depredadora sobre todo cuando Morena llegó al poder con la bandera de la regeneración nacional, que implica esencialmente un cambio de actitud, conducta y comportamiento de esa misma clase política nacional”.

Refirió que esa es la esencia del paquete de reformas que la presidenta Sheinbaum Pardo presentó en su momento, a partir del “gran debate nacional que al respecto se está dando con el fin de no tergiversar sus contenidos, por lo que el proyecto no es autoritario sino que representa la regeneración política a nivel país”.

Sobre el tema relacionado con la disminución de las diputaciones plurinominales, refirió que Morena propone que cada estado elija tres, dos que ganen por mayoría y uno de primera minoría con el fin de que la cámara esté integrada mediante representación plena.

“Suele presentarse por cada partido una lista nacional de quienes entran al Senado, 90 por ciento de los cuales son oriundos de la Ciudad de México, lo que lleva a extraviar la idea original de que el Senado sea representante del pacto federal”.

Asimismo, expresó que la nueva integración de la Cámara de Diputados sería por cuatro vías: a partir de la mayoría de los 300 distritos electorales, la nueva circunscripción de los mexicanos que viven en el exterior, la representación de quienes entran en cada una de las cinco circunscripciones que deberán ser votados por la vía para que en los 92 distritos entre quien ganó y el de la primera minoría, “pero electos por el pueblo y no por los partidos”.