David Monreal se Burla de la Situación de Nuestras Gentes del Campo: Espinosa Jaime

“No se ha Dignado a Presidir una Sola Reunión con Frijoleros”

Por Gabriel Rodríguez

Cuauhtémoc Espinosa Jaime, coordinador en Zacatecas del Parlamento Campesino (PC), lamentó que a lo largo de estos cinco años de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo estatal, David Monreal, “no se haya dignado presidir una sola de las reuniones con los productores de frijol en el estado, en el ánimo de contribuir a resolver sus problemas”.

Espinosa Jaime dijo que el principal problema por el que el estado atraviesa en estos momentos es el aspecto económico, “debido a que el actual gobierno del estado y la Federación han abandonado el proyecto de impulsar el desarrollo económico y social en Zacatecas.

“Es de lamentarse que el gobernador Monreal Ávila, quien debiera encabezar la resolución de los problemas en esa materia, haya estado ausente, en su calidad de líder natural, de la solución de esos problemas, incluido el agro, durante ese lapso”.

“Están burlándose de la situación económica de nuestras gentes del campo, a las que humillan y mancillan porque no hay una forma digna de que los mantengan tomando carreteras, porque ellos no deberían tomar las carreteras como si le estuvieran pidiendo un favor al gobierno cuando la autosu􀂿ciencia alimentaria debería ser parte de una ley natural en el estado”.

“Creo que con ello no han estado cumpliendo las expectativas que en sus manos depositó el pueblo en 2021; lo otro, es que, la verdad, estamos inmersos en un problema de inseguridad terrorí􀂿ca, porque no es posible que se pague derecho de piso en el tema de ganadería, el frijol y en lo que atañe a las 􀂿estas y reuniones sociales, temas que son de su conocimiento”.

Espinosa Jaime añadió que el estado de Zacatecas se opera por medio de una gran indiferencia por parte de los servidores públicos estatales y federales, “ya que nunca, en mis 35 años de estar en el campo, he visto tanta ine􀂿ciencia como en el caso de la delegada del Registro Agrario Nacional (RAN), que ha manejado con prepotencia los problemas al respecto, lo mismo que en el caso del procurador agrario o el delegado de la Sader”.

Añadió que es a partir de lo anterior, como el campo zacatecano se encuentra inmerso en una situación verdaderamente crítica y que, si a eso se le suma los temas de la Ley de Aguas Nacionales, que es un desastre y el del gusano barrenador, todo ello con􀂿rma “que todos ellos no tienen la menor idea de lo que se puede hacer en pro de un pueblo tan noble y trabajador como el nuestro.

“Se me critica porque no ando en manifestaciones, pero la verdad es que deseo que se nos quite lo pendejo porque hace cinco años los votantes dieron su óbolo a los actuales gobernantes, pero ahora deben reclamarles por todo lo que está ocurriendo y lo que no.