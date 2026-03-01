No Habrá Libertad Económica Plena Mientras Continúe el Trabajo Invisible: Renata Ávila

Deben Revisarse Límites Estructurales del Liberalismo, Plantea

Por Nallely de León Montellano

Durante el III Congreso Internacional sobre Liberalismo, realizado en la sala de juntas del Congreso del Estado, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez lanzó una crítica directa enfatizando que la llamada libertad económica moderna se construyó sobre el trabajo no reconocido de las mujeres.

En su intervención, sostuvo que el liberalismo habló de igualdad, pero en la práctica dejó fuera del concepto de “productivo” todo aquello que no genera ganancias en el mercado, como el trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, lo que sostiene la vida diaria quedó fuera de la ecuación económica.

Planteó que esa separación entre lo público y lo privado, entre mercado y hogar, consolidó una división sexual del trabajo que permitió que el sistema funcionara sin reconocer ni remunerar las tareas que históricamente han recaído en las mujeres.

La legisladora perteneciente al Partido del Trabajo, vinculó este análisis con la realidad actual: mujeres enfrentando dobles y hasta triples jornadas, empleos precarios y una corresponsabilidad todavía insuficiente en las tareas de cuidado.

Más que negar los aportes históricos del liberalismo, señaló que es necesario revisar sus límites estructurales y reconocer que no puede hablarse de libertad económica plena mientras el sistema siga descansando en trabajo invisible o mal pagado. El planteamiento abrió un debate de fondo respecto a que, la igualdad formal no basta si no se traduce en condiciones materiales reales.