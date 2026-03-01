Realizan Competencia de Ajedrez en el Vestíbulo del Congreso

Apuesta por el Talento, la Educación y el Desarrollo

Por Nallely de León Montellano

El vestíbulo del Congreso del Estado se convirtió en sala para 113 ajedrecistas que participaron en el torneo infantil y juvenil “Piensa, juega y conquista”, convocado desde la Legislatura local. La diputada Carla Rivera Rodríguez informó que la competencia se dividió en tres categorías: infantil (de 5 a 12 años), juvenil y libre.

Entre las y los participantes hubo campeones nacionales, jugadores de la categoría sub 16 y competidores con experiencia en Olimpiada Nacional, lo que elevó el nivel del encuentro. En total participaron 57 niñas y niños, acompañados por madres, padres y abuelos, lo que dio al vestíbulo legislativo un ambiente familiar poco habitual.

Durante el acto inaugural, la legisladora dio la bienvenida a participantes y familias, y subrayó que el ajedrez no es sólo un juego, sino una herramienta formativa que fortalece el pensamiento crítico, la disciplina, la estrategia y el respeto al adversario.

Señaló que estos valores trascienden el tablero y pueden aplicarse en la vida cotidiana. Destacó además que impulsar este tipo de espacios es una apuesta por el talento, la educación y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, al considerar que la cultura y el deporte también contribuyen a fortalecer el tejido social.

El torneo se desarrolló a cinco rondas por participante y la premiación se realizó el mismo día. Las inscripciones fueron gratuitas y se entregaron reconocimientos simbólicos y premios económicos. Rivera Rodríguez adelantó que buscarán dar continuidad a este tipo de actividades, tras la respuesta obtenida en lo que fue el primer torneo de ajedrez impulsado desde ese espacio legislativo.