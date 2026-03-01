Repostería y Salud Mental en la Capital

En una suma de esfuerzos por el beneficio de la niñez zacatecana, el alcalde Miguel Varela y su esposa, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, impulsan una iniciativa innovadora para complementar los días de Consejo Técnico Escolar.

Las actividades, desarrolladas en los centros sociales del municipio, vinculan el arte de la repostería con el manejo de los sentimientos, permitiendo que los pequeños aprendan en un ambiente seguro y profesional.

Dentro de este programa, psicólogos especializados del DIF imparten pláticas diseñadas para que los niños aprendan a reconocer y gestionar sus emociones de manera efectiva.

A través de la cocina, se brindan herramientas prácticas para manejar la frustración, cultivar la paciencia y estimular la creatividad.

El objetivo es que los participantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que fortalezcan su capacidad de respuesta ante retos cotidianos, fomentando al mismo tiempo el trabajo en equipo y el compañerismo.

Desde la Coordinación de Centros Sociales, se proyecta que los próximos viernes de consejo técnico aborden diversas temáticas integrales para el desarrollo infantil. Mientras que este mes se enfocó en el aspecto psicológico, las siguientes ediciones tratarán temas fundamentales como la salud y la inclusión, entre otros.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de brindar una formación integral que prepare a las nuevas generaciones con inteligencia emocional.