Tere Jiménez Hace Realidad el Sueño de 150 Familias: Después de 20 Años hoy Recibieron sus Escrituras

En Las Flores I y II, en Jesús María

El programa estatal de regularización suma 39 asentamientos y más de seis mil familias beneficiadas.

Vecinas y vecinos celebran que hoy su hogar ya les pertenece legalmente.

En un evento que marcó un antes y un después para las familias de Las Flores I y II, en Jesús María, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizó la entrega de 150 escrituras que hoy les brindan certeza jurídica sobre su patrimonio.

Tras más de 20 años de haber adquirido sus lotes, las y los vecinos finalmente cuentan con el documento que los acredita como legítimos propietarios, lo que da seguridad a su esfuerzo, protege el futuro de sus hijos y consolida el sueño de tener un hogar propio.

“Ya por fin, después de más de 20 años, ahora sí ya pueden hacerle más cosas a su casa. Quiero decirles que vamos a seguir adelante, es momento de sacar nuestros sentimientos. Hoy es el día que jurídicamente son propietarios y de aquí para adelante vamos a seguir trabajando. Vamos a estar muy al pendiente para que también lleguen los servicios porque no hay nada como darle dignidad a las personas. Ustedes con mucho esfuerzo lograron tener su terreno y ahora ya su escritura, gracias por confiar en nosotros”, les dijo la gobernadora.

Pedro Pérez Gómez, representante de la Fraternidad Antorchista de Aguascalientes A.C., reconoció a la gobernadora por cumplir su compromiso con la ciudadanía con hechos y no con palabras: “Este es un paso importante, estamos agarrados de la mano de una gobernadora muy fuerte, que es Tere Jiménez”, destacó.

Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado (Seplade), precisó que esto les dará mucha paz y tranquilidad a las y los beneficiarios; comentó que la gobernadora impulsa este programa de regularización de asentamientos humanos para que las familias del estado cuenten con el documento legal que acredita la propiedad de sus hogares. Informó que a la fecha se han regularizado 39 asentamientos, en beneficio de más de seis mil familias.

César Medina, presidente municipal de Jesús María, indicó que este día se demostró una vez más que los sueños se cumplen y agradeció a la gobernadora por la disposición para apoyar y estar cercana a los municipios.

Al borde de las lágrimas, Alma Rosa Martínez Adame, beneficiaria, reconoció el apoyo de todas las personas que hicieron posible la regularización.

“Quiero agradecer a la gobernadora por este programa porque nos da una gran satisfacción tener el papel en nuestra mano, porque no es lo mismo de palabra, a ya tener algo que sí sea de nosotros; es un sueño hecho realidad. Aquí están los hechos y ojalá muchos más reciban sus escrituras. Estamos muy felices y agradecidos. Gracias, gobernadora”, mencionó.

En el evento también estuvieron presentes los senadores de la República por Aguascalientes María de Jesús Díaz Marmolejo y Toño Martín del Campo; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Laura Ponce y Bety Montoya, diputadas locales; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes; Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, ejecutiva de seguimiento a Titulación de Asentamientos Humanos Irregulares del Gobierno del Estado y Efrén González Ruvalcaba, notario público no. 17.