Disminuyeron las Ejecuciones, Pero Permanecen el Miedo y la Incertidumbre: Obispo Noriega Barceló

“Hay Muchas Complicidades y una Enorme Permisibilidad”

Por Gabriel Rodríguez

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo en el marco de la Día de la Familia que “por desgracia, este núcleo social no todo el tiempo está bien de salud como en muchos de los casos violentos que dentro de ella se dan en la actualidad”.

Y en lo relativo a la violencia que impera precisamente allí, destacó que ese tipo de hechos no se deben a una sola causa, persona, gobierno u organización, sino que “esta tiene múltiples causas y que dentro de su generación, quizás hemos participado todos, lamentablemente”.

Noriega Barceló refirió que “lo ideal sería volver a casa para averiguar cómo está la salud de nuestras propias familias, pero yo invito a tomar conciencia de la importancia de invertir tiempo y recursos en la familia, con el fin de regresar a casa y no perder de vista la importancia de las relaciones filiales y paternas”.

El purpurado dijo que es de enorme relevancia dar tiempo a nuestros seres queridos dedicándoles más espacio con el fin de celebrar la vida, “pues el hecho de que haya problemas no quita el que no podamos reunirnos, pues aunque nuestras familias no son perfectas, podemos y debemos ser empáticos en todo momento porque solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el entorno”.

Advirtió que los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando fue atrapado y muerto Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, “escapan de nuestras manos y eso se debe en parte a que hemos permitido que las cosas lleguen a ese grado”.

“En ese sentido, no se trata de buscar culpables, que si fue el gobierno que si eres tú, que si soy yo; no. Lo correcto es que asumamos la propia responsabilidad y creo que todavía no terminamos de asimilar lo peligroso de la situación en la que estamos viviendo donde estamos pendiendo de un hilo y aún seguimos siendo frágiles”.

Dijo que si bien han disminuido los índices de crímenes dolosos, en la misma medida “el miedo permanece y la incertidumbre ha aumentado en lo que se refiere a la confianza de lo que pudiera depararnos el futuro”.

Advirtió que con todo lo ocurrido de la semana pasada a la fecha, “debemos asumir todas nuestras responsabilidades pues mientras las autoridades deben hacer lo suyo, también los ciudadanos debemos poner nuestra parte pues toda esa problemática no se hizo sola, pues habemos muchos corresponsables, hay muchas complicidades y una enorme permisibilidad”.

Por ello, tarde o temprano, la cultura que hemos sembrado se podría revertir en contra nuestra, pues lo que sembramos en permisibilidad, más tarde se podría transformar en impunidad y “no pasa nada”.

“Eso tenemos que revertirlo mediante una buena formación en valores dentro de la familia, que es donde empieza todo y donde también puede terminar todo y ojalá termine bien”.